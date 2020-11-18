تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تكشف عن مواصفات الكاميرة في هاتف شاومي MI 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الكاميرة في هاتف شاومي المرتقب MI 11، مع بعض التفاصيل الأخرى حول مواصفات سلسلة MI 11.

أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن شاومي تقدم هاتف Mi 11 Pro بدقة عرض 2K، ومن ثم أشارت تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يدعم دقة عرض 2K Plus، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تأتي السلسلة بمعدل تحديث 120Hz.

وتستهدف التسريبات الجديدة توضيح تفاصيل الكاميرة في سلسلة Mi 11، حيث نشرت صفحة @DigitalChatStation تفاصيل تشير إلى أن سلسلة Mi 11 ستأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات مازالت لم تؤكد ما إذا كانت الكاميرة الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل، أو 48 ميجا بيكسل بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت اليوم أن تأتي الكاميرة الخلفية في الإصدار الأعلى من السلسلة بمجموع أكبر قد يصل إلى 200 ميجا بيكسل، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الحالي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفنرة القادمة حتى الإعلان الرسمي عن سلسلة Mi 11 المتوقع ما بين شهري فبراير ومارس.

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