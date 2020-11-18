محاكي معالجات 86× في MacBook Air M1 إستطاع التفوق على بعض حواسيب Mac في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - للمساعدة في التعامل مع حقيقة أنه لن يكون هناك الكثير من التطبيقات الأصلية المتوافقة مع المعالج Apple M1 منذ اليوم الأول، فإن ما فعلته آبل هو تقديم نسخة أحدث من برنامج Rosetta تحمل إسم Rosetta 2. ما يفعله هذا المحاكي في الأساس هو أنه يساعد في تشغيل تطبيقات 86× على المعالج Apple M1 الجديد.

أوضحت آبل أنه في بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء التطبيق بسبب عملية محاكاة وترجمة التعليمات البرمجية، ولكنها أشارت أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن تعمل التطبيقات التي تمت محاكاتها وترجمتها بشكل أسرع وأفضل. إتضح الآن أن تلك التصريحات لم تكن لأغراض تسويقية فقط لأنه وفقا لأحدث إختبارات الأداء على منصة Geekbench، فيبدو أن هذا هو الحال بالفعل.

بناء على إختبارات الأداء، إتضح في إختبار النواة الواحدة أن محاكي معالج 86× في MacBook Air With M1 إستطاع التفوق على حواسيب Mac المُزودة بمعالجات Intel التي تستند على معمارية 86×. النتيجة المُسجلة هي 1313 نقطة في إختبار النواة الواحدة و5888 نقطة في إختبار النوى المتعددة. هذا أبطأ من الإختبارات التي رأيناها في الفترة الماضية، ولكن هذا متوقع بسبب عملية الترجمة والتي لديها تأثير على الأداء، ولكن هذه النتائج المحققة لا تزال مثيرة للإعجاب مع ذلك.

ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن إختبارات تحكي جانبًا واحدًا من القصة فقط، فكيف يُترجم هذا في العالم الواقعي هو الشيء الأكثر أهمية. من المتوقع أن يتم البدء بشحن MacBook Air With M1 وطرازات MacBook Pro الجديدة الأخرى هذا الأسبوع، لذا نأمل أن نتمكن من الإطلاع على بعض التقييمات الواقعية قريبًا.