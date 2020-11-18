تطبيق إسلامي شهير يبيع بيانات الموقع للجيش الأمريكي

دبي - يزن راشد - أفاد تقرير صادر عن المجلة الإلكترونية Motherboard أن الجيش الأمريكي يشتري بيانات الموقع من تطبيقات الهاتف المحمول التي تتباهى بآلاف المستخدمين المسلمين، وذلك لغرض مكافحة الإرهاب، من بين أسباب أخرى.

وتحدث التقرير عن تطبيق الصلاة Muslim Pro – الذي تم تنزيله أكثر من 98 مليون مرة في جميع أنحاء العالم – باعتباره أحد مزودي بيانات الموقع الكبار للجيش الأمريكي.

ويوفر التطبيق تسجيلات صوتية للقرآن وتذكيرات للمستخدمين بالصلاة وقراءة آيات قرآنية معينة، كما أنه يستخدم الموقع الحالي للجهاز لتنبيه المستخدمين المسلمين عند الصلاة.

ويتم الحصول على البيانات التي تم جمعها من Muslim Pro، والتطبيقات الأخرى التي لها قاعدة مستخدمين بارزة في الشرق الأوسط، من خلال شركة تسمى X-Mode.

وتحصل X-Mode، بالإضافة إلى Locate X، على بيانات الموقع مباشرة من التطبيقات، ومن ثم تبيع تلك البيانات للمتعاقدين – وهم في هذه الحالة البنتاغون.

واشترت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية USSOCOM الوصول إلى خدمة Locate X للمساعدة في عمليات القوات الخاصة في الخارج.

وتتعامل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية USSOCOM مع الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد والاستطلاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، اشترت الشركات المرتبطة بالجيش الأمريكي – Sierra Nevada و Systems & Technology Research – خدمات تتبع المستخدم الخاصة بشركة X-Mode.

وفي حين أن التقرير لم يذكر صراحةً أن بيانات مواقع المسلمين التي تم الحصول عليها من هذه الشركات قد تم استخدامها في هجمات عسكرية، إلا أنه أشار إلى أن البنتاغون ربما فعل ذلك في الماضي.

ويعد عقد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية USSOCOM مع Locate X والتقارير الإضافية أول دليل على أن استخدام الأمريكيين لبيانات الموقع امتد من تطبيق القانون إلى الوكالات العسكرية.

ووفقًا لسجلات المشتريات العامة، أنفقت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية 90656 دولار في شهر أبريل للوصول إلى بيانات الموقع المقدمة من شركة Babel Street، التي تستخرج البيانات من تطبيقات الهواتف الذكية.

وتبيع Babel Street منتجًا يسمى Locate X يسمح للأشخاص بتحديد منطقة ضمن الخريطة ويُظهر تحركات الأجهزة داخل تلك المنطقة.

وقال التقرير: قتلت الحرب مئات الآلاف من المدنيين خلال العمليات العسكرية في باكستان وأفغانستان والعراق، ولا نعرف أي عمليات محددة استخدم فيها الجيش الأمريكي هذا النوع من بيانات الموقع المستندة إلى التطبيقات.

وبخلاف تطبيق Muslim Pro، فإن تطبيقات المواعدة، مثل Muslim Mingle، تبيع أيضًا بيانات الموقع إلى شركة X-Mode.

وأوضحت X-Mode أنها تتبع مواقع المستخدمين من خلال 400 تطبيق، وتتضمن كل هذه التطبيقات رمزًا خاصًا يمكن للشركة تتبعه.

وتدفع الشركة لمطوري التطبيقات 1500 دولار أمريكي شهريًا إذا كانت تطبيقاتهم تتضمن 50000 مستخدم نشط يوميًا.

وقالت X-Mode: نرخص بياناتنا لعدد صغير من شركات التكنولوجيا التي قد تعمل مع الخدمات العسكرية الحكومية، لكن عملنا مع هؤلاء المتعاقدين دولي ويركز بشكل أساسي على ثلاث حالات استخدام: مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والتنبؤ بالنقاط الساخنة لفيروس كورونا في المستقبل.