ميدياتيك تشتري قطاع شرائح إدارة الطاقة من إنتل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة ميدياتيك أنها ستستحوذ على الأصول المتعلقة بخط إنتاج شرائح إدارة الطاقة من إنتل المسمى Enpirion من خلال شركة Richtek التابعة لها.

ومن غير المحتمل أن يكون لهذه الصفقة تأثير كبير في سوق الهواتف الذكية، لكنها تعزز موقع ميدياتيك التايوانية وقدرتها التنافسية.

ويقدر إجمالي مبلغ الصفقة بنحو 85 مليون دولار أمريكي، وتم تحديد تاريخ إتمام الصفقة مبدئيًا في الربع الرابع، على أن يتم تحديد التاريخ الفعلي بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأشارت ميدياتيك إلى أنها ستوسع خط إنتاج بعد الانتهاء من عملية الدمج، وتوفر حلول الطاقة المتكاملة العالية التردد والعالية الكفاءة لأشباه الموصلات FPGA و SoC و CPU و ASIC التي تستهدف تطبيقات النظام على مستوى المؤسسات، وذلك للمساعدة في توسيع حجم العمليات وتحسين أداء الأعمال والقدرة التنافسية.

ويوضح موقع إنتل الرسمي عبر الويب أن وحدة إدارة الطاقة Enpirion هي عبارة عن حل متطور في السوق يمكنه دمج المكونات المطلوبة لإدارة الطاقة من أجل تلبية متطلبات FPGA و ASIC و CPU ومتطلبات طاقة أشباه الموصلات الأخرى.

وعادةً ما تُستخدم شريحة إدارة الطاقة في الأجهزة المزودة ببطارية كمصدر للطاقة، وهي مسؤولة عن تحويل الطاقة وتوزيعها وإدارة الطاقة الأخرى في نظام المعدات الإلكترونية.

وتُستخدم شريحة إدارة الطاقة بشكل أساسي لتحويل مصدر الجهد والتيار إلى مصدر طاقة يمكن للمعالجات الدقيقة وأجهزة الاستشعار استخدامه.

وتعمل ميدياتيك بشكل نشط حديثًا على تطوير أعمال شرائح الدارة المتكاملة المخصصة لاستخدام معين ASIC الخاصة بالخوادم.

كما ورد أنها حصلت على طلبات من جوجل لدمج خط منتجات Enpirion، وذلك من أجل الحصول على حل أكثر اكتمالاً للخوادم، وتوسيع هذه الحلول لتشمل عالم أجهزة مودم الجيل الخامس.

يذكر أن إنتل قد باعت قطاع المودم الخاص بالهواتف الذكية لشركة آبل في العام الماضي.