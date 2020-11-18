Microsoft Edge يتأكد من عدم تفويت الإشعارات المهمة أبدًا

دبي - يزن راشد - أضافت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام ميزة جديدة إلى متصفح الويب Microsoft Edge تخفي مربعات التنبيهات التي يشيع استخدامها من ناشري الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب لإرسال روابط للمحتوى أو الأمور غير المرغوب فيها أو حتى البرامج الضارة.

وترسل متصفحات الويب تنبيهات إلى المستخدمين فقط عندما تكون مفتوحة في الخلفية، وإذا لم يكن المتصفح يعمل في الخلفية، فقد يفوت المستخدمون تحديثات مهمة، مثل: رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد أو التذكيرات المجدولة عبر موقع الويب أو تطبيقات الويب التقدمية PWA.

كما أن هناك مشكلة أخرى في هذا النهج تتمثل في أنه يجري التعامل مع المستخدمين بفيض من الإشعارات عند تشغيل المتصفح في اليوم التالي.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقدم تحديث Microsoft Edge الآن ميزة جديدة تستخدم مجموعة جديدة من واجهات برمجة التطبيقات لتمكين دعم إشعارات الويب في الخلفية.

ويسمح ذلك لمستخدمي ويندوز 10 بتلقي الإشعارات أثناء إغلاق Microsoft Edge، ويقلل من تنبيهات الويب عن طريق تمكين تجربة الإشعارات في الوقت الفعلي.

ويتم الآن طرح الميزة لأي شخص يستخدم النسخة 85 من متصفح مايكروسوفت ضمن الإصدار 20H1 من نظام التشغيل ويندوز 10 والإصدارات الأحدث.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تمكين دعم شارات الإشعارات ضمن شريط المهام.

ولطالما اقتصرت هذه الميزة على التطبيقات الأصلية، مثل: البريد والتقويم، وما إلى ذلك، لكنها وصلت الآن لتطبيقات الويب التقدمية لمتصفح Microsoft Edge والمواقع المثبتة.

ولا يعمل وضع الشارات الخاصة بتطبيقات الويب التقدمية سابقًا إلا عندما يكون تطبيق الويب مفتوحًا، وإذا أغلقت المتصفح أو تطبيق الويب، فلن ترى الشارات ضمن شريط المهام.

وبعد التحديث، تدعم تطبيقات الويب التقدمية الشارات الموجودة ضمن شريط المهام عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا.

وتوصي مايكروسفت من أجل استخدام هذه الميزة بالترقية إلى النسخة 85 من متصفح إيدج لتطبيقات الويب التقدمية والنسخة 87 للمواقع المثبتة.

وتعمل هذه الميزة مع الإصدار 20H1 من نظام التشغيل ويندوز 10 والإصدارات الأحدث.

وبالنسبة لمواقع الويب التي ترغب في استخدام أنظمة الشارات الخاصة بمتصفح Microsoft Edge، فقد قدمت مايكروسوفت إرشادات بشأن ذلك.