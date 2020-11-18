شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار المريخ الصينى يقطع أكثر من 300 مليون كيلومتر بعيدا عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع مسبار المريخ الصيني تيانون-1 مسافة تجاوزت 300 مليون كيلومتر حتى ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، وفقا لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية، وتم إطلاق المسبار فى 23 يوليو، وقد طار فى الفضاء لمدة 116 يومًا وهو حاليًا على بعد حوالي 63.8 مليون كيلومتر من الأرض، وقالت المصلحة إن جميع أنظمتها فى حالة جيدة، وأجرى المسبار ثلاثة تصحيحات مدارية ومناورة فى الفضاء.

في أغسطس الماضى، التقط مسبار المريخ صورة للأرض والقمر وأجرى أول تصحيح مدارى ، واعتبارا من يوم 19 أغسطس الماضى، أكملت حمولات متعددة على مسبار المريخ، بما فيها مقياس المغناطيسية للمريخ ومقياس طيف المعادن للمريخ والكاميرا عالية الدقة، الفحص الذاتى. ونقلت البيانات العلمية للحمولات الى الأرض بشكل سلس، ما يؤكد أنها فى حالة طبيعية، كما تم تنفيذ مهام متعددة للتحكم فى الطيران بشكل طبيعى.

وقالت المصلحة إن المسبار سيقوم بإجراء مناورات فى الفضاء السحيق وعدة تصحيحات مدارية وتنفيذ مهام فى التحليق على المدار والهبوط والتجول عندما يقترب من مدار المريخ.