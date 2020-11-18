إليك مواصفات الهاتف الذكي الجديد OPPO X 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:20 صباحاً - منذ 13 دقيقة

أعلنت شركة OPPO الصينية عن نيتها إطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها الذكية الجديدة لتدخل سباق المنافسة في الأسواق العالمية.

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية ”أوبو“ النقاب عن عدة منتجات خلال الفعالية الافتراضية Inno Day 2020، شملت الهاتف الذكي ”OPPO X 2021“ والذي يأتي تجسيدًا لتصوراتها الجديدة عبر هاتف بشاشة قابلة للتمرير تتيح للمستخدم تغيير حجم شاشته من 6.7 إلى 7.4 بوصة.

وإضافة إلى الهاتف الجديد، أطلقت الشركة أيضًا نظارات الواقع المعزز ”OPPO. AR Glass 2021“ من الجيل الثاني، تحت عنوان ”قفزة نحو المستقبل“.

ويأتي هاتف ”أوبو“ الذكي مزودًا بـ“شاشة تمرير“ مرنة، مصنوعة من الأوليد مقاس 6.88، ومزودة بمحرك Roll Motor، ما يسمح للمستخدم بتمديد شاشة الهاتف للخارج وتحويله إلى كمبيوتر لوحي صغير، فيما يعرف بتقنية شاشة 2 في 1.

وتقول ”أوبو“ إن تصورها يقدم حلًا أكثر واقعية، لأنه يمكن تعديل حجم الشاشة ”المتغيرة باستمرار“ بناءً على احتياجات المستخدم، حيث يبلغ حجم الشاشة عند طيها 6.7 بوصة، وعند فتحها 7.4 بوصة.

وفي السياق، قال ليفين ليو، نائب رئيس أوبو، إن هاتف Oppo X 2021 لا يزال في مرحلة التصور، لكنه يتوقع أن يكون بأيدي المستخدمين ”في الوقت المناسب“.

وإلى جانب هاتف ”X 2021″، قدمت الشركة أيضًا نظارة OPPO AR Glass 2021، وهي الجيل الثاني من نظارات الواقع المعزز AR التي تحل محل نظارات الجيل السابق من 2019، لكن بوزن أخف 75٪، وتقنية Birdbath البصرية لتوفير تجربة مشاهدة مماثلة لتلك التي نشاهدها على شاشة 90 بوصة من مسافة 3 أمتار.

وتحتوي النظارة نفسها على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستشعرات المدمجة، وتتميز بتصميم منفصل قادر على التعرف على إيماءات اليد ويمكن التحكم فيها باستخدام حركات اليد.

وعلى الرغم من أن أوبو لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول جهاز OPPO X 2021، ونظارات OPPO AR Glass 2021، إلا أنها حرصت -بالحدث- على إظهار إمكانياتها التكنولوجية، خاصة تقنية شاشة التمرير المرنة التي استخدمتها في هاتفها الجديد.