تكنولوجيا: Oppo تقدم سلسلة Find X3 العام المقبل بترقية في الكاميرة ومميزات جديدة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد لهاتف Find X3 توضح من خلاله دعم هذا الإصدار بمميزات جديدة في الكاميرة والشاشة.

أعلنت Oppo مؤخراً عن نظام إدارة الألوان الجديد الذي يقدم للمرة الأولى في سلسلة هواتف Oppo Find X3 العام المقبل، حيث تطلق Oppo عل هذا النظام “Full-path” في إشارة إلى تغطية هذا النظام لكافة المهام الخاصة بإلتقاط الصور، والتخزين، وأيضاً عرض الصور بتغطية DCI-P3 gamut مع عمق 10 بت.

أيضاً تأتي هواتف Find X3 بخوارزمية وأجهزة جديدة تدعم إنتاج صور بدقة أعلى، مع تشويش أقل في الإطارات المتعددة، مع تصحيح التشويه.

كما تتضمن التقنية الجديدة دعم مستشعرات HDR للتداخل الرقمي، وهي من التقنيات التي تعمل سوني على تطويرها منذ سنوات، حيث يعمل التداخل الرقمي DOL على إلتقاط تعريضات متعددة في وقت واحد مما يدعم خفض عملية التصحيح للأجسام المتحركة في التصوير.

ومن المقرر أن يتم تخزين الصور بصيغة HEIF مما يدعم عمق الألوان 10 بت على عكس التخزين بتنسيق JPEG الذي يقتصر على عمق 8 بت مع ملفات أصغر، كما أن عمق 10 بت يدعم تدرج لوني أعلى مع دعم التحرير بسلاسة أكبر.

من جانب أخر تقدم Oppo سلسلة هواتف Find X3 المرتقبة بإمكانيات جديدة في الشاشة، والتي تدعم دقة أعلى في الألوان 0.4 JNCD، كما تأتي بخوارزمية جديدة تدعم التحكم بشكل أفضل في دقة الألوان لتتوافق مع الشاشة، وDCI-P3.

ومن المقرر أن تقدم Oppo عرض حي لنظام إدارة الألوان الجديد خلال إعلانها الرسمي عن سلسلة Oppo Find X3 العام المقبل.

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