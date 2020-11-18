لقاح Moderna لفيروس COVID-19 يمنحنا الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - من الصعب تحديد متى ستعود الحياة إلى طبيعتها لأن جائحة COVID-19 لا تزال متواصلة. في الوقت الراهن، يمكن للبلدان فقط إدارة الحالات فور ظهورها ومحاولة الحد من الإنتشار قدر الإمكان، ولكن هذه مجرد إجراءات مؤقتة، على الأقل حتى يصل اللقاح ونقوم بتحصين أنفسنا ضد الفيروس.

النبأ السار هو أنه يبدو أن الشركات التي تعمل على اللقاح بدأت تحقق بعض النجاحات، أو على الأقل بعض هذه الشركات. أفادت شركة Moderna التي تُعتبر من الشركات الرائدة عندما يتعلق الأمر بتطوير اللقاحات لفيروس COVID-19، أن لقاحها الخاص في مرحلته الحالية فعال بنسبة 94.5 في المئة.

ووفقا لكبير المسؤولين الطبيين في شركة Moderna، الدكتور Tal Zacks فقد صرح بالقول : ” لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات في حياتي وحياتي المهنية. إنه لأمر مدهش للغاية أن تكون قادرًا على تطوير هذا اللقاح ومعرفة القدرة على الوقاية من الأمراض المصحوبة بأعراض بهذه الفعالية العالية “. في الواقع، يبدو أن اللقاح يعمل بشكل جيد لدرجة أنه وفقًا للدكتور Anthony Fauci، أحد كبار أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن تبدأ عملية تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطباء ورجال إنفاذ القانون والموظفين في المؤسسات العمومية، وذلك في النصف الثاني من شهر ديسمبر.

Moderna ليست وحدها التي نجحت في تطوير لقاح فعال لفيروس COVID-19، فقد كشف تقرير حديث أيضًا أن اللقاح الذي طورته شركة Pfizer بالتعاون مع شركة BioNTech فعال بنسبة 90 في المئة.