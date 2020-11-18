شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يطرح مزايا أمان إضافية لمنع المزعجين من الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف Zoom بعض الأدوات الأخرى لمساعدة المستخدمين على التعامل مع الهاكرز والمزعجين، إذ يمكن للمستضفين إيقاف الاجتماعات مؤقتًا أثناء تعاملهم مع شخص مزعج، وذلك عند تعليق أنشطة المشاركين من خلال رمز الأمان في أعلى يسار الشاشة، حيث سيتم إغلاق جميع الغرف الفرعية، وسيعلق Zoom الفيديو والصوت والدردشة ومشاركة الشاشة والتسجيل، وبعد أن يبلغ المضيف عن المستخدم المعني، يمكنه اختيار جوانب الاجتماع التي سيتم استئنافها.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، لا يقتصر الأمر على المضيفين والمضيفين المشاركين الذين يمكنهم الإبلاغ عن شخص ما لفريق Zoom Trust & Safety، إذ يمكن للمشاركين الآن القيام بذلك عبر رمز الأمان أيضًا، فتتوفر هذه الميزات في الإصدار 5.4.3 من تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، وسيصلون إلى عملاء الويب والبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي في وقت لاحق من هذا العام.

أطلقت Zoom أيضًا نظام تنبيه لأن الاجتماع معرض للخطر، حيث إنه يبحث في شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى عن روابط الاجتماعات، وسيسمح للمسؤولين ومالكي الحسابات بمعرفة ما إذا كان هناك خطر كبير من التعطيل والتسبب في مشكلات خلال الاجتماع من متصيدون.

طبقت الشركة عدد من الإجراءات الأمنية هذا العام مع انتشار استخدام أدوات مؤتمرات الفيديو الخاصة بها، كما أنه في الشهر الماضي، على سبيل المثال، بدأت في طرح التشفير من طرف إلى طرف، وتعهد Zoom مؤخرًا بتحسين الأمن كجزء من تسوية مقترحة مع لجنة التجارة الفيدرالية.