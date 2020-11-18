شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح ميزة جديدة مخصصة لمحبى "البودكاست".. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستسمح أبل الآن لأي شخص بتضمين embed ملفات بودكاست على الويب، وهذا يعني أنك قد ترى المزيد من أبل بودكاست عبر الإنترنت، إذ تعد أبل نفسها للتنافس مع مشغلات البودكاست الأخرى، فسيكون كل ما عليك فعله هو البحث عن البودكاست الذي تريده على صفحة ويب أبل بودكاست إذا كنت تريد وضع embed له، ثم اضغط فوق الحلقة التي تريد تضمينها، ثم اضغط فوق رمز التحميل على الجانب الأيمن وحدد الرمز، وسيكون لديك بعد ذلك رمز embed محفوظًا، والذي يمكن لصقه أينما تريد ظهور البودكاست.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، رغم أن هذه الميزة قد لا تبدو ظاهريًا وكأنها تغيير هائل، إلا أنها قد تمنح أبل مزيدا من الرؤية العامة.

وستصبح أبل بهذه الخطوة المشغل الافتراضي المضمن على مواقع الويب أمرًا مهما، ويمكن أن يساعد هذا الأمر أبل على البقاء في صدارة Spotify من حيث اكتساب المستمعين على نظامها الأساسي، فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتدفقون من أبل، وكلما قل تفكيرهم في مكان البث، كان ذلك أفضل لشركة أبل.

جدير بالذكر يعد البودكاست عبارة عن إذاعة صوتية أو محتوي صوتي متوفر عبر الإنترنت، لكنه يختلف عن الراديو في أنه يمكن سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر فقط، كما يمكن للبودكاست أن يكون في صيغة صوتية أو فيديو ايضا، حيث يمكن الاستماع إليه بينما تقود السيارة أو تتنقل في المواصلات او حتي اثناء النشاطات المختلفة مثل العمل أو ممارسة الرياضة.