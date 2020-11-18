شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: اللبنات الأساسية للحياة تتشكل فى سحب من الغاز والغبار بين النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الفريق العلمى أن الجلايسين، أبسط حمض أميني ولبنة بناء مهمة للحياة، يمكن أن يتشكل في ظل الظروف القاسية التي تحكم الكيمياء في الفضاء.

يشير هذا الأمر إلى أن الجلايسين، وربما الأحماض الأمينية الأخرى، قادرة على التكون في السحب الكثيفة بين النجوم قبل أن تتحول إلى نجوم وكواكب جديدة.

كما يتم تخزين الأحماض الأمينية في المذنبات، التي يعود تاريخها إلى الأيام الأولى، والتي تنقلها بعد ذلك إلى الكواكب الصغيرة.

قال الباحث الرئيسي الدكتور سيرجيو إيبولو: "يمكن أن تتشكل اللبنات الأساسية للبروتينات ذات الصلة بالحياة على الأرض في المراحل المبكرة جدًا من تكوين النجوم أيضًا وتستمر حتى يتم إنشاء أنظمة كوكبية".

وتعد المذنبات هي المادة الأكثر نقاءً في نظامنا الشمسي، وتعكس التركيب الجزيئي الموجود في الوقت الذي كانت فيه الشمس والكواكب على وشك التكون.

يشير اكتشاف الجلايسين في المذنب 67P / Churyumov-Gerasimenko، وفي العينات التي أعيدت إلى الأرض من مهمة Stardust إلى أن الأحماض الأمينية تتشكل قبل النجوم أو الكواكب بفترة طويلة.

وتمكن فريق من علماء الفيزياء الفلكية وواضعي النماذج الكيميائية الفلكية، من إثبات أنه من الممكن أن يتشكل الجلايسين على سطح حبيبات الغبار الجليدية في غياب الطاقة من خلال "الكيمياء المظلمة".

ويتكون الفريق من باحثين من جميع أنحاء العالم، وكان مقره في مختبر الفيزياء الفلكية في مرصد لايدن بهولندا.

وقال الدكتور لوبولو من جامعة كوين ماري في لندن، إن الكيمياء المظلمة هي كيمياء دون الحاجة إلى إشعاع نشط وتتشكل في السحب المظلمة بعيدًا عن النجوم.

وأضاف: "في المختبر ، تمكنا من محاكاة الظروف في السحب ا المظلمة حيث تغطي جزيئات الغبار الباردة طبقات رقيقة من الجليد".

وأظهر العلماء لأول مرة أن الميثيلامين، وهو النوع السلائف للجليسين الذي تم اكتشافه في غيبوبة المذنب 67P، يمكن أن يتشكل.