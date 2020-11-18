شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: مشاركة صور الحفلات والأحداث عبر السوشيال ميديا يزيد معدل الاستمتاع والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تزعم الدراسة أن المستخدمين الذين ينشرون ويشاركون الحفلات والأحداث عبر حساباتهم على السوشيال ميديا يستمتعون أكثر من أولئك الذين يستمتعون باللحظة فقط.
وقالت جابرييلا تونييتو من جامعة روتجرز في نيوجيرسي بالولايات المتحدة: "على النقيض من النصائح الشائعة، يكشف هذا البحث عن فائدة مهمة لدور التكنولوجيا في حياتنا اليومية، فمن خلال إنشاء محتوى ذو صلة بالتجارب المستمرة، إذ يمكن للأشخاص استخدام التكنولوجيا بطريقة تكمل تجاربهم بدلاً من أن تتعارض معها".
واختبر الباحثون الفوائد المحتملة لمشاركة المحتوى والصور ومقاطع الفيديو والكلمات المكتوبة، عبر مجموعة متنوعة من التجارب من حيث المتعة والمدة، ووجد الفريق أن مشاركة المحتوى يدفع الناس بالشعور بمزيد من الانغماس في تجاربهم وأن الوقت يمر بسرعة أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: دراسة: مشاركة صور الحفلات والأحداث عبر السوشيال ميديا يزيد معدل الاستمتاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.