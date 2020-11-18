شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث macOS Big Sur يتسبب فى تحول شاشات بعض أجهزة Pro MacBook للون الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، أبلغ مالكو أجهزة Mac الأخرى عن مشكلات تثبيت Big Sur أيضًا، ويقول البعض إنهم تمكنوا من حل هذه المشكلات، ولكن يبدو أن هذين الطرازين من MacBook Pro يواجهان أصعب المشكلات في الوقت الحالي.

كما تم رصد المشكلات بواسطة MacRumors، التي شهدت شكاوى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في منتدياتها، وعلى Reddit، وعلى موقع دعم أبل.

قال المستخدمون، إنه لا يوجد مؤشر واضح لما يمكن أن يكون سببًا للمشكلة، والطرق البسيطة لإصلاحها، مثل إعادة تعيين NVRAM أو التمهيد في الوضع الآمن، إما لا يمكن الوصول إليها أو لا تحل المشكلة.

وواجه Big Sur عددًا غير عادي من مشكلات الإطلاق، ويبدو أن ارتفاع الطلب على التحديث أدى إلى إبطاء خوادم أبل، مما أدى إلى تباطؤ واسع النطاق لأجهزة Mac بسبب ميزة غير معروفة، والتي تتحقق مع أبل من أن التطبيقات لا تحتوي على برامج ضارة قبل كل مرة يتم تشغيلها.

جعلت مشكلات الخادم أيضًا من المستحيل على بعض المستخدمين تثبيت التحديث، حيث أظهر نظام التشغيل خطأ في التثبيت حيث حاول الأشخاص تشغيل المثبت.

ونظرًا لمشاكل الشاشة السوداء التي واجهها بعض المستخدمين، فإذا كنت تفكر في التحديث، فقد يكون من الحكمة منحه بضعة أسابيع حتى يتم حل الأخطاء قبل أن تثبته وتعانى مشكلاته دون حل.