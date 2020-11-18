شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الهاتف الذكى الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة للشهر الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت التقارير أن iPhone 11 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث (يوليو - أغسطس - سبتمبر) من عام 2020، حيث يحتفظ أرخص أيفون لعام 2019 بهذا اللقب للربع الرابع على التوالي، بفضل سعره البالغ 699 دولارًا وفقًا لشركة Counterpoint Research.

وظل iPhone 11 الهاتف الأبرز مبيعا في سوق الولايات المتحدة، كما ظل الأكثر مبيعًا لأربعة أرباع متتالية نظرًا لأن سعره البالغ 699 دولارًا وصل إلى النقطة المثالية للعديد من المستهلكين، وكان iPhone 11 أيضًا في عرض ترويجي مستمر تقريبًا، وغالبًا ما يتم بيعه مقابل 0 دولار أو 5 دولارات مع عمليات التبادل المؤهلة داخل قنوات الدفع الآجل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال كبير المحللين في Counterpoint Hanish Bhatia: "كان كل من iPhone SE وiPhone 11 Pro Max في المرتبة الثانية والثالثة الأكثر مبيعًا"، وبشكل عام، ظلت مبيعات أبل أيفون قوية في هذا الربع على الرغم من التأخير في إطلاق iPhone 12، بينما انخفضت مبيعات أبل إلى 39٪ من حصة السوق، حيث ساعد النجاح المستمر لسلسلة iPhone 11 وiPhone SE 2020 الشركة على المحافظة على مكانتها كشركة رائدة في السوق.

فيما شهدت Samsung نموًا مزدوجًا على أساس سنوي (YoY) حيث حققت أجهزة السلسلة A وGalaxy Note 20 وGalaxy S20 أداءً جيدًا مقابل منافسات أندرويد الأخرى، حيث حققت الشركة واحدة من أكبر الزيادات على أساس سنوي مقارنة بأي شركة مصنّعة للمعدات الأصلية مما ساعدها في الوصول إلى حصة سوقية بنسبة 30٪.

فيما ظلت حصة إل جي في السوق مستقرة نسبيًا، لكننا نتوقع أن تكتسب حصة صغيرة في الربع الرابع من خلال عروضها ذات الأسعار المنخفضة لشبكات الجيل الخامس مثل LG Velvet وK92 5G، فيما يعتبر فصل العطلات أمرًا حاسمًا للعديد من مصنعي المعدات الأصلية الذين يتطلعون إلى زيادة مبيعات 5G.

وقال محلل الأبحاث موريس كلايهني: "لقد رأينا بالفعل إطلاق المزيد من الأجهزة قيد التحضير"، فيما شهد سوق الولايات المتحدة بشكل عام زيادة بنسبة 31٪ على أساس ربع سنوي في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2020، وفقًا للتقرير.

وقال مدير الأبحاث جيف فيدلهاك: "شهد الربع الثالث انتعاشًا جيدًا في المبيعات بسبب تفوق عدد قليل من مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين على السوق على الرغم من جائحة COVID-19 المستمر، حيث سجلت كل من Apple وSamsung نموًا سنويًا في سوق متراجع.