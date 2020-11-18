Galaxy M12 يظهر في أولى الصور، ويملك تصميم مشابه لتصميم Galaxy A42

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على هاتف إقتصادي جديد يضم بطارية ضخمة بسعة 7000mAh. من المحتمل أن يحمل هذا الهاتف إسم ” Galaxy M12 “، على الرغم من أن هناك إحتمال أن يحمل أيضًا الإسم Galaxy F12 أو Galaxy F12s. على أي حال، رأينا صورة واقعية للوحة الخلفية الخاصة بهذا الهاتف في وقت سابق من هذا الشهر، والآن قام المسرب البارز OnLeaks بملء الفراغات من خلال نشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو التصميم العام للهاتف Galaxy M12.

تُظهر لنا هذه الصور أن الهاتف Galaxy M12 سيضم تصميمًا يُشبه Galaxy A42 5G الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. هذا الهاتف سيضم شاشة مسطحة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ولكنها ستستند هذه المرة على تقنية LCD، وهذا ما يفسر تواجد مستشعر بصمات الأصابع على الجانب. ستكون الدقة هي +HD في أحسن الأحول، فحتى الهاتف Galaxy A42 5G يضم شاشة OLED بدقة +HD تأوي بداخلها مستشعر بصمات الأصابع.

الأبعاد الكلية للهاتف متشابهة أيضا، فالهاتف Galaxy M12 سيمتاز بأبعاد تبلغ 163.9 × 75.9 × 8.9 ملمتر، وسيبلغ سمكه 10 ملمتر في المكان حيث تتواجد الكاميرا الخلفية. هذا يجعله أنحف قليلاً من Galaxy M51، والذي يُعتبر أول هاتف من سامسونج يضم بطارية بسعة 7000mAh.

هذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy M12 سيضم وحدة مربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي تأوي أربع كاميرات، في حين يتواجد الفلاش LED أسفلها، وسيضم كذلك نمطين مُختلفين باللون الأسود في الخلف بحيث سيضم الجزء العلوي خطوط مائلة، في حين سيكون الجزء السفلي لامعًا.

يبدو أن منفذ السماعات 3.5mm سيواصل العيش في العقد القادم إلى جانب منفذ USB Type-C. توقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن الهاتف Galaxy M12 في وقت مبكر جدًا من العام المقبل، بحيث سيصل Galaxy M10 في شهر يناير، والهاتف Galaxy M11 في شهر يونيو من هذا العام.