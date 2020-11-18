MediaTek تشتري القسم المسؤول عن رقاقات إدارة الطاقة في شركة Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Intel ببيع قسمها المسؤول عن تصميم وتطوير مودمات الهواتف الذكية لشركة آبل في العام الماضي، والآن قررت نفس الشركة التخلي عن قسم آخر مُتعلق بالمعالجات. في بيان صحفي، أعلنت شركة MediaTek أنها قامت بالإستحواذ على Enpirion، وهو القسم المسؤول عن تصميم وتطوير رقاقات إدارة الطاقة في شركة Intel، وذلك مقابل 85 مليون دولار أمريكي. الصفقة جاهزة للتنفيذ بمجرد الموافقة عليها من قبل الهيئات التنظيمية.

قسم Enpirion في شركة Intel يوفر حلول إدارة الطاقة لكل من دارات FPGA والمعالجات والمعالجات المركزية و ASIC. ببساطة، يُوفر هذا القسم أدوات إدارة الطاقة للمعالجات في الأجهزة التي تأتي مع مصدر طاقة، مثل البطاريات في غالب الأحيان.

تمت عملية الإستحواذ من قبل شركة Richtek، وهي شركة فرعية تابعة لشركة MediaTek، وتهدف إلى تحسين النطاق العام لأعمال الشركة التايوانية.

من غير المحتمل أن يكون لهذه الصفقة تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية ولكنها ستعزز مكانة MediaTek وقدرتها التنافسية. على سبيل المثال، تواصلت جوجل بالفعل مع الشركة للحصول على ” حل أكثر تكاملاً ” من أجل الخوادم وتوسيع هذه الحلول لتشمل عالم مودمات شبكات الجيل الخامس 5G.