شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعترف بمشكلة بهواتف iPhone 12 الجديدة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت شركة أبل فى تدوينة لها على الإنترنت إلى وجود مشكلات تتعلق باقتران هواتف iPhone 12 الجديدة مع الأجهزة المخصصة لضعيفى السمع، وفى التدوينة أشار مطورو هواتف أيفون إلى "أن بعض مالكى أجهزة iPhone 12 بمختلف نماذجها قد يلاحظون مشكلات عند اقتران هذه الأجهزة مع السماعات اللاسلكية المخصصة لضعيفى السمع، فبعد أن تقترن هذه الهواتف مع السماعات قد تبدأ السماعات بإصدار أصوات غريبة مثل الطقطقة أوأصوات حادة أو ضوضاء".

ووفقا لموقع RT، ووعد المطورون مستخدمى أجهزة أبل بأن المشكلات المذكورة سابقا ستتم معالجتها فى أقرب وقت، مع إصدار تحديث جديد لأنظمة أجهزتهم".

وكان بعض مشترى هواتف iPhone 12 الجديدة قد أشاروا فى وقت سابق أيضا إلى أنهم "غير راضين عن التصميم الخارجى لهياكل هواتفهم، إذ ادعوا أن الحروف الحادة فى تصميم الهيكل غير مريحة عند حمل الهاتف باليد، بل وتترك آثارا على الجلد عند الإمساك بالهاتف".

وكانت أبل قد أعلنت فى 13 أكتوبر الفائت عن إطلاق 4 نماذج جديدة من هواتفها الذكية هي: iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max، وجميع هذه النماذج تدعم الاتصال بشبكات 5G، ومجهزة بمعالجات A14 Bionic الحديثة.