تكنولوجيا: 5 علامات تنذرك بوجود فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.. و3 خطوات لتجنبها

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إشارات إصابة جهازك بفيروس
1- تغير أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك فجأة: إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه في السابق، فمن الممكن أن يستخدم فيروس موارد جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2- بدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بك في التعطل بشكل متكرر: تتم كتابة العديد من الفيروسات بشكل سيئ ويمكن أن تسبب الكثير من الأعطال والإخفاقات غير المتوقعة.
3- الكثير من النوافذ المنبثقة: قد تبدأ في رؤية نوافذ منبثقة غير عادية في متصفح الويب الخاص بك أو في أي مكان آخر، قد تكون طلبات للانتقال إلى مواقع الويب، أو قد يفتح متصفحك نوافذ لمواقع ويب أخرى دون إذنك، ومن المفارقات أن العديد من الفيروسات تفتح أيضًا نوافذ منبثقة تطلب منك تثبيت برنامج مكافحة فيروسات، وهو برنامج ضار إضافي.
4- يتم تشغيل برامج جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد ترى برامج لا تتذكر تثبيتها عند بدء تشغيل ويندوز.
5- يرسل حساب بريدك الإلكتروني رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة إلى جهات الاتصال الخاصة بك، فهذه علامة على أن الفيروس يحاول تكرار نفسه من خلال جهات الاتصال الخاصة بك.
كيف تتجنب الفيروسات؟
1- حافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك محدثًا: تأكد من تحديث نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك بآخر تحديثات Windows والأمان.
2- استخدم برامج مكافحة الفيروسات أو البرامج الضارة: يمكن أن يشمل ذلك برنامج الأمان المدمج في Windows 10 أو تطبيق مكافحة فيروسات تابع لجهة خارجية.
3- لا تضغط فوق الروابط أو المرفقات المشبوهة: لا تضغط أبدًا على أي شيء لا تثق به، ويتضمن ذلك كلاً من الروابط والمرفقات في البريد الإلكتروني، إذا كنت لا تعرف المرسل، وينطبق الشيء نفسه على الروابط التالية على مواقع ذات جودة مشكوك فيها.
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