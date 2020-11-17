تكنولوجيا: Redmi تقدم سلسلة Redmi K40 بمعدل تحديث مرتفع مع تقنية الشحن السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن شركة Redmi تخطط لإطلاق سلسلة Redmi K40 كاملة بأعلى معدل تحديث في الشاشة، مع دعم تقنية الشحن السريع.

انطلقت سلسلة Redmi K30 بمعدل تحديث متفاوت بين 60Hz، و120Hz وأيضاً 144Hz، مع لوحات مختلفة في الشاشة بين LCD أو OLED، بينما إختلفت تقنية الشحن السريع بين إصدارات السلسلة بين 27W، و30W وأيضاً قدرة 33W.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة حول سلسلة Redmi K40 عبر صفحة Digital Chat Station على منصة Weibo، حيث أكدت التسريبات على أن سلسلة Redmi K40 ستوحد مواصفات تقنية الشحن، ومعدل التحديث.

أيضاً من المتوقع أن تدعم سلسلة Redmi K40 أعلى معدل تحديث في الشاشة، مع تقنية شحن سريع، كما تدعم الشركة السلسلة الجديدة بمجموعة من التحسينات.

ولقد رصد هاتف Redmi K40 في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما كشفت تسريبات أخرى جاءت عبر MIIT عن أن الهاتف يدعم الإتصال بشبكات 5G، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بمعالج Snapdragon 775G الذي سيعلن عنه رسمياً بالتزامن مع الإعلان عن رقاقة Snapdragon 875 في الأول من ديسمبر.

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