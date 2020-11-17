تكنولوجيا: HARLEY-DAVIDSON تكشف عن 4 دراجات كهربائية بمواصفات مميزة وسعر مرتفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Serial 1 Cycle التجارية التابعة لشركة HARLEY-DAVIDSON عن 4 من الإصدارات الجديدة من الدراجات الكهربائية التي تأتي بتصميم ومواصفات مذهلة مع مستوى تسعير مرتفع يبدأ من 3399 دولار.

تنطلق النماذج الأربعة الأولى من إصدارات HARLEY-DAVIDSON الجديدة من الدراجات الكهربائية في سوق الولايات المتحدة في البداية في ربيع عام 2021، على أن يتراوح سعر الدراجات الجديدة بين سعر 3399 دولار إلى 4999 دولار، كما تعرف الإصدارات الجديدة بعنوان Mosh، وCty وRush، وأيضاً Rush-Cty Step-Thru، و Rush-Cty Speed.

وتتميز الدراجات الكهربائية الجديدة بمحرك بقدرة 250 واط، وتدعم الوصول لسرعة 20 ميلاً في الساعة، بينما تدعم دراجة Rush/Cty Speed سرعة أعلى، أيضاً صممت شركة Brose الألمانية المحركات متوسطة الدفع، التي تدعم عزم دوران 60 قدم.

كما يدعم محرك Brose عدد 4 من المستويات في الطاقة تشمل eco، ومستوى للجولات، وأخر رياضي ومستوى boost أخير، من جانب أخر يأتي ناقل السرعة الآلي Enviolo Automatiq لدعم القيادة بسلاسة أكبر مع تغيير تلقائي للسرعات.

أيضاً تقدم HARLEY-DAVIDSON تطبيق مخصص للدراجات الكهربائية الجديدة يدعم الإقتران بالدراجة عبر البلوتوث، لدعم نقل البيانات من الدراجة للهاتف الذكي، والتي تشمل بيانات راكب الدراجة، مع مميزات أخرى يكشف عنها عند إنطلاق الدراجة في ربيع العام المقبل.

دراجة MOSH/CTY الكهربائية

تؤكد Harley-Davidson على أن دراجة Mosh/Cty الكهربائية هي الدراجة المثالية للمدينة، حيث تضم بطارية بقدرة 529 Wh، لقطع مسافة بين 35-105 ميل وفقاً لمستوى الطاقة، كما تأتي الدراجة مع دواسة لذا سيختلف النطاق الذي تقطعة الدراجة وفقاً لنمط ركوب المستخدم.

وتعد دراجة Mosh/Cty أخف إصدار في النماذج الأربعة، حيث تتميز بوزن 21.95 كجم، كما تتضمن محرك Brose S Mag داخلي بين الدواسات، أيضاً تأتي الدراجة بلون أسود غير لامع، مع لمسات باللون الأزرق اللامع والأسود بتصميم من الألومنيوم، أيضاً تأتي المكابح بتصميم تيكترو هيدروليكي.

إطارات الدراجة تأتي بحجم 27.5 في 2.8 إنش، وتؤكد الشركة على سرعة الدراجة الكهربائية التي تنطلق بسعر 3399 دولار.

دراجة RUSH/CTY الكهربائية

تتميز دراجة RUSH/CTY الكهربائية بتصميم متطور، حيث تضم بطارية بقدرة أعلى 706Wh، إلا أنها تقطع المسافة ذاتها التي تتراوح بين 35-115 ميل، ويتميز هيكل الدراجة بألوان الأسود والرمادي، ووزن 26.82 كجم.

أيضاً تأتي الدراجة بمحرك Brose S Mag بقدرة 250W ونظام الدفع الآلي Enviolo، كما تدعم تغيير السرعة بشكل تلقائي، وتأتي بأرفف أمامية للتخزين، وتنطلق بسعر 4449 دولار.

دراجة RUSH/CTY STEP-THRU

تتميز Rush-Cty Step-Thru بتصميم يدعم إستهلاك طاقة بمستوى أقل، مغ إطار بمستوى منخفض لدعم المستخدم بتصميم أكثر راحة، كما تأتي الدراجة بوزن 27.05 كجم، وتدعم قطع مسافة من 30-90 ميل.

وتضم الدراجة إطارات Schwalbe Super Moto المميزة بحجم 27.5 في 2.4 إنش، كما تأتي الدراجة بمساحة تخزين مدمجة بسعة 620 سم مكعب، وتنطلق الدراجة بسعر 4399 دولار.

دراجة RUSH-CTY SPEED

تنطلق دراجة Rush-Cty Speed بسرعة 28 ميلاً في الساعة، وهي سرعة تتوافق مع سوق الولايات المتحدة، وتضم الدراجة بطارية بقدرة 706Wh، كما تدعم قطع مسافة 25-115 ميل، وتتميز بوزن 26.82 كجم، كما تأتي بمساحة في المنتصف للتخزين.

وتتميز دراجة Rush-Cty Speed بتصميم يجمع بين الرمادي والأسود، وتؤكد Harley-Davidson على تصميم الدراجة يدعم المستخدم في التنقل السريع في المدينة، وتأتي الدراجة بسعر 4999 دولار.

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