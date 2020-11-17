جميع هواتف Redmi K40 Series ستضم شاشات بمعدلات تحديث مرتفعة، وتكنولوجيا الشحن السريع

فاطمة أيت طالب - دبي - تشكيلة Redmi K30 Series الحالية مليئة بالفوضى، فهي تأتي مع شاشات LCD و OLED بمعدلات تحديث تتراوح بين 60Hz و 144Hz. وبالمثل، تتمتع هذه التشكيلة بتكنولوجيا الشحن السريع التي تتراوح قوتها بين 27W و 33W. والآن، وفقًا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station، فيجب أن تكون تشكيلة Redmi K40 Series الرائدة القادمة موحدة أكثر.

ستحتوي جميع طرازات Redmi K40 Series على شاشات بمعدلات تحديث سريعة وتكنولوجيا شحن أسرع. لا تتوقع تحسينات كبيرة عن الجيل الحالي، على الرغم من أن هيئة CCC الصينية صادقت بالفعل على الهاتف Redmi K40 مما أكد لنا قدومه مع تقنية الشحن السريع بقوة 33W ومع الشاحن MDY-11-EX، مثل Redmi K30 Pro.

من ناحية أخرى، كشفت لنا شهادة مصادقة أخرى أن الهاتف Redmi K40 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. تشير التكهنات الحالية إلى أنه سيعمل بالمعالج Snapdragon 775G، وهي نسخة أفضل من المعالج Snapdragon 750G الحالي.

يجب أن تكشف كوالكوم عن المعالج Snapdragon 775 إلى جانب Snapdragon 875 في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل. ومن المرجح أن يتم إستخدام هذا الأخير في طرازات Redmi K4 الرائدة.

قبل حدوث أي من ذلك، سيكشف فريق Redmi النقاب عن الهاتفين Redmi Note 9 5G و Redmi Note 9 Pro 5G في اليوم 24 نوفمبر. سيستخدم الهاتف Redmi Note 9 Pro 5G المعالج Snapdragon 750G وسيحتوي على شاشة تمتاز بمعدل تحديث مُتكيف يتراوح بين 30Hz و 120Hz. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم كذلك بطارية بسعة 4820mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، فضلاً عن كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل.

لم تؤكد شركة Xiaomi التاريخ رسميًا بعد، ولكن هذا الحدث سيكون حدثًا يجب مشاهدته حيث يجب أن يضع الأساس لتشكيلة Redmi K Series الأكثر تميزًا.