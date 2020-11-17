نسخة Snapdragon 875 من Galaxy S21 تخضع للإختبارات، ولكن نسخة Exynos 2100 قد تكون الأفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S21 Series في منتصف شهر يناير المقبل، وكالعادة، ستصل هذه الهواتف مع المعالج Snapdagon 875 أو Exynos 2100، إعتمادًا على السوق. ظهرت النسخة المُزودة بالمعالج Snapdragon 875 الآن في منصة إختبارات الأداء Geekbench حيث حققت 3319 نقطة في إختبار النوى المعددة، ولكن وفقًا للمسربين، فهذا لا يُعتبر كافيًا لأن النسخة المُزودة بالمعالج Exynos 2100 ستكون قادرة على بلوغ 4000 نقطة في نفس الإختبار.

على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت الإصدارات المُزودة بمعالجات Snapdragon من هواتف Galaxy S Series المتوفرة في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أفضل من حيث الأداء، مما يتسبب في إحباط بعض مستخدمي الإصدارات العالمية التي تستخدم معالجات Exynos.

ومع ذلك، وفقًا للمسرب الصيني البارز Ice Universe، فسوف يكون الأمر مختلفًا هذه المرة مع تفوق المعالج Exynos 2100 على المعالج Snapdragon 875 في جميع المجالات. سيحتوي كلا المعالجين على النواة الأساسية الفائقة الأداء Cortex-X1 والتي سيصل ترددها إلى 2.91GHz في المعالج Exynos 2100، بينما سيظل ترددها في حدود 2.84GHz في المعالج Snapdragon 875. الإختلاف على مستوى التردد سيطال أيضًا أنوية Cortex-A78 الثلاثة التي سيصل ترددها 2.81GHz في معالج سامسونج ونحو 2.42GHz في معالج كوالكوم.

أما بخصوص أنوية Cortex-A55 المتبقية، فسوف يبلغ ترددها 1.8GHz في المعالج Snapdragon 875، في حين سيبلغ ترددها 2.21GHz في المعالج Exynos 2100. ويقول المُسرب المذكور آنفًا أن ذلك سيساعد في دفع نتيجة معالج سامسونج في إختبار النوى المتعددة إلى أكثر من 4000 نقطة.

بطبيعة الحال، هذا يُعتبر جزءًا واحدًا فقط من المعالج، فهناك أيضًا معالج الرسوميات الذي لم يتم الحديث عنه بعد إلى جانب ميزات مثل إمكانيات ترميز وفك ترميز الفيديوهات. والأهم من ذلك أننا لم نرى بعد كيفية أداء هذه المعالجات في الحياة الواقعية حيث أن الإدارة السيئة للحرارة يمكن أن تُلقي بظلالها على الأداء بسهولة. سنعرف بالتأكيد في غضون شهرين من الآن.