أمازون تعلن رسميًا إطلاق صيدليتها الإلكترونية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أمازون اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمتها لتوصيل الأدوية (صيدلية أمازون) Amazon Pharmacy، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إطلاقها في الهند.

وكانت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية قد أطلقت خدمة (صيدلية أمازون) في الهند لخدمة مدينة بنغالور الجنوبية، وذلك في أحدث خطوة من الشركة لتوسيع نطاق وصولها في سوق نامٍ رئيسي.

والآن، تسمح خدمة (صيدلية أمازون) للعملاء في الولايات المتحدة بطلب توصيل الأدوية إلى منازلهم، ويشمل ذلك التوصيل المجاني لمشتركي خدمة (أمازون برايم) Amazon Prime.

يُشار إلى أن الشركة علمت على مدى السنوات الماضية بهدوء على تطوير عروض الصيدلة الخاصة بها، وذلك بعد تكثيف المناقشات الداخلية في عام 2017، ثم الاستحواذ على شركة PillPack في عام 2018. ولأن مجال الصيدلة معقد وتنافسي في الولايات المتحدة، فقد بُنيت (صيدلية أمازون) جزئيًا على البنية التحتية لشركة PillPack، ويشمل ذلك: برامج الصيدلة، ومراكز التنفيذ، والعلاقات مع الخطط الصحية.

ويُعتقد أن (صيدلية أمازون) هي أكبر دفعة للشركة حتى الآن في سوق بقيمة 300 مليار دولار، وتهدد هيمنة الصيدليات التقليدية، مثل: (سي في إس) CVS، و(والجرينز) Walgreens، بالإضافة إلى تجار التجزئة الكبار الآخرين الذين يقدمون خدمات الصيدلة، مثل: (وول مارت) Walmart.

وتراجعت أسهم سوق الصيدلة بعد إطلاق (صيدلية أمازون). وبالنسبة للشركة، فإن الإعلان يأتي في الوقت المناسب، إذ أصبح الأمريكيون يعتمدون بصورة متزايدة على الحصول على أدويتهم عبر البريد لتجنب التعرض المحتمل لفيروس كورونا. وقد يكون هذا التحول دائمًا، إذ يتعلم المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى طرقًا جديدة لتلقي الأدوية.

وقال (تي.جي. باركر) – نائب رئيس الصيدلة في الشركة – والذي شارك سابقًا في تأسيس PillPack: “أردنا أن نُسهل على الناس الحصول على أدويتهم وفهم التكلفة وتوصيلها إلى المنزل”. وأضاف: “العمل الجاد هو تسهيل الأمر … ولقد كان هناك عدد من التعقيدات وراء الكواليس”.

وقال (جميل غاني) – نائب رئيس (أمازون برايم): “نعتقد أن هذه الميزة الجديدة ستضيف قيمة هائلة لأعضائنا”. وأضاف: “إنها مهمة حيث يحاول الناس الاستفادة أكثر من الراحة والأمان في منازلهم”.