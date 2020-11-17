أدوبي تطلق نسخة ‏ARM‏ تجريبية من فوتوشوب لويندوز وماك أوإس

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة (أدوبي) Adobe اليوم الثلاثاء نسخة خاصة بمعالجات (أي آر إم) ARM من برنامج تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) Photoshop لنظامي التشغيل ويندوز، وماك أوإس.

وسيسمح الإصدار التجريبي الجديد من برنامج فوتوشوب لمالكي أجهزة: (سيرفس برو إكس) Surface Pro X من مايكروسوفت، أو (ماك بوك برو) MacBook Pro، أو (ماك بوك أير) MacBook Air، أو (ماك ميني) Mac mini الجديدة التي تعمل بمعالج (إم1) M1 من آبل، بتشغيل فوتوشوب دون الحاجة إلى المحاكاة على أجهزتهم، مع الإشارة إلى أنه تجري محاكاة فوتوشوب في الوقت الراهن على أجهزة ويندوز التي تستخدم معالجات (أي آر إم)، أو من خلال منصة (روزيتا) Rosetta من آبل على نظام (ماك أوإس).

ويُتوقع أن تعمل الإصدارات الأصلية من فوتوشوب لكل من ويندوز، وماك أوإس على تحسين الأداء بدرجة كبيرة، وهي تأتي في الوقت المناسب تمامًا لشركة آبل التي أطلقت أجهزة ماك الأولى التي تحتوي معالجًا مبنيًا على تقنية (أي آر إم). ولأن البرنامج لا يزال في المرحلة التجريبية، فهناك الكثير من أدوات الأدوات المفقودة، إذ إن ميزات، مثل: التعبئة المدركة للمحتوى، وأداة التصحيح، وفرشاة المعالجة، وغير ذلك من الميزات غير متوفرة في الإصدار التجريبي حاليًا.

وذكرت أدوبي عددًا من المشكلات المعروفة لكل من نظامي ويندوز، وماك أوإس، ولكنها أشارت إلى أنه ستُضاف ميزات جديدة في الأسابيع المقبلة. ولا يزال الإصدار التجريبي لا يدعم رسميًا القيام بأحمال العمل اليومية حتى الآن، ولا يمكن الوصول إليه إلا من تبويب التطبيقات التجريبية في برنامج Creative Cloud على أجهزة سطح المكتب. ولم تذكر أدوبي موعد إطلاق برامج Creative Cloud الأخرى لمعالجات (أي آر إم)، ولكن فوتوشوب يعد دفعة كبيرة للأجهزة التي تعمل بمعالجات (أي آر إم).

وإلى جانب دعم فوتوشوب، أعلنت شركة صناعة الألعاب (بليزارد) Blizzard أيضًا أن لعبة World of Warcraft ستعمل دون محاكٍ في أجهزة ماك التي تستخدم معالجات (أي آر إم).