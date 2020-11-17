شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذئاب روبوتية فى شوارع اليابان لتقليل هجمات الدببة على السكان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدثت السلطات المحلية في اليابان آلية جديدة للتعامل مع انتشار الدببة البرية في الأحياء السكنية، ولمواجهة الأعداد المتزايدة من الحالات التي أصيب فيها الكثير من السكان، حيث وصل عدد حالات ظهور الدببة التي تم رصدها على مستوى مدن اليابان إلى 13670 حالة في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وذلك فق ما نقله موقع "اليابان بالعربي" عن وزارة البيئة.

وأظهرت بيانات أولية أن عدد حالات الاعتداء على البشر من قبل الدببة في اليابان بلغ 80 حالة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 140 حالة في عام 2019 بأكملها، وقامت الدببة البرية بتوسيع مساكنها في السنوات الأخيرة، مع بعض السبات ووجود أشبال داخل الأراضي البشرية. يقال إن القضاء على الدببة أصبح أمر صعب، بالنظر إلى ذكائها وقدرتها على التعلم.



روبوتات ذئاب

وفي مدينة تاكيكاوا، هوكايدو، شمال اليابان، كان هناك تقرير واحد عن ظهور الدببة كل 5 سنوات، لكن عدد هذه التقارير وصل إلى 10 حتى الآن هذا العام لمنع تعرض السكان المحليين للأذى من الدببة، وأدخلت حكومة المدينة في سبتمبر ذئاب روبوتية تصدر أصواتًا مهددة لإخافة الدببة، ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي تقارير عن رصد دببة في المدينة، حيث قال مسؤول بالمدينة إن الروبوتات تبدو وكأنها فعالة في إخافة الدببة.

ويبلغ ارتفاع الذئب الروبوتي حوالي متر واحد، وعندما يقترب حيوان بري مثل الدببة، فإنه يستشعره عن طريق الأشعة تحت الحمراء، ويصدر صوتا عاليا ومخيف ويحرك رأسه وتومض عيناه بالضوء الأحمر بشكل مخيف، مما يثير الخوف لدى الدببة والهرب من المكان.

وخلال الشهر الماضي، تعرض مواطن ياباني لهجمه من دب متوحش، بينما كان يغادر منزله للعمل، هاجمه الدب، بالقرب من محطة في كيتاكاتا بمحافظة فوكوشيما باليابان، فأصيب الرجل بجروح طفيفة، فيما قال سكان الحي القدماء إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الواقعة الشرسة في المدينة، وفي غضون ذلك، تبحث الشرطة ورجال الإطفاء عن الدب الهارب في فوكوشيما.