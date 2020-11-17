شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مزايا بـ "واتس آب" لم تسمع عنها من قبل.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تبحث عن طرق لرفع مستوى استخدامك لتطبيق واتس آب على هاتف أندرويد أو آيفون فيمكن للمزايا التالية مساعدتك، والتى قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

تنسيق النص لإضافة بعض الحيوية:

يتيح لك تطبيق واتس آب استخدام الخط العريض أو المائل أو إضافة نص يتوسطه خط، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى إضافة حرفين خاصين قبل وبعد النص الذى تريد تنسيقه.

لجعل النص غامقًا استخدم علامة النجمة (* النص *)؛ ولجعل النص مائلاً مع خط أسفله (_ النص_)؛ ولإنشاء نص يتوسطه خط مع علامة التلدة (~ النص ~).

الرسائل ذاتية الاختفاء:

يقوم تطبيق واتس آب حاليًا بطرح ميزة جديدة تتيح لك تشغيل اختفاء الرسائل لمحادثات محددة، وعند التمكين ستختفى جميع رسائلك من الدردشة بعد سبعة أيام.

قم بتشغيل (Disappearing Messages) عن طريق الضغط فوق اسم جهة الاتصال أو الدردشة فى أعلى الشاشة، ثم حدد Disappearing Messages من قائمة الخيارات ثم انقر فوق تشغيل.

تمييز الرسائل بنجمة:

يؤدى تمييز رسالة بنجمة إلى إنشاء طريقة ملائمة للعودة إلى الرسالة، وللقيام بذلك فقط اضغط مطولاً على الرسالة ثم اضغط على أيقونة النجمة. وسيتم وضع رمز نجمة صغير بجوار الرسالة حتى تتمكن من التعرف عليها بسهولة عند التمرير خلال محادثتك.

إذا كنت تشعر بالفضول بشأن من هو أكثر صديق تتحدث له فى واتس آب فقط انتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، حيث ستشاهد قائمة جهات الاتصال التى تتحدث إليها مرتبة بحسب الأكثر استخدامًا، انقر فوق كل جهة اتصال لعرض إحصائيات أكثر تفصيلاً، مثل عدد الرسائل المتبادلة والصور وملفات GIF.

يسهل قسم التخزين ذو المظهر الجديد فى واتس آب التخلص من الملفات الكبيرة التى تشغل مساحة على هاتفك، بالإضافة إلى إعطاء طريقة لمعرفة من تدردش معه أكثر من غيره.

تصدير المحادثات:

يمكنك تصدير محادثة إذا احتجت إلى حفظها، وعند عرض محادثة يحتاج مستخدمو أندرويد إلى الضغط على زر القائمة متبوعًا بالمزيد ثم تصدير الدردشة.

على جهاز آيفون تتضمن العملية عرض سلسلة الدردشة والضغط على اسم جهة الاتصال فى أعلى الشاشة ثم التمرير إلى أسفل صفحة معلومات جهة الاتصال وتحديد تصدير الدردشة.