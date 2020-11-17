شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "معلومات خاطئة".. زوكربيرج: وسائل التواصل الاجتماعى ليست مسببة "للإدمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف زوكربيرج، الادعاءات القائلة بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لها خاصية إدمان لتكون "معلومات خاطئة". وقال زوكربيرج: "نحن بالتأكيد لا نصمم المنتج على هذا النحو". "نحن بالتأكيد لا نريد أن تكون منتجاتنا مسببة للإدمان".

وقال من يستجوبه إنه يشعر بقلق متزايد من الأبحاث التي تشير إلى أنه قد تكون هناك مشكلة صحية عامة مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعى، مما يماثل صناعة التبغ.

عارض زوكربيرج البحث قائلاً: "لا أعتقد أن البحث كان قاطعًا"، لكنه أضاف أنه مجال "تهتم به" الشركة.

على سبيل المثال، قال إن فريق فيس بوك الذي يدير موجز الأخبار لا يتم تزويده ببيانات حول مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص في منتجاته.