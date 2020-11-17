اختراع شاشة “حماية” للهواتف يمكنها تصحيح ضعف النظر دون نظارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ ساعتين

اختراع من شأنه أن يلقى اقبال كبير من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خاصة الذين يعانوا من ضعف النظر .

وتمكنت شركة ”Nanoveu“ نانوفيو الأسترالية والمعنية بصناعة شاشات حماية فائقة الأداء، لشاشات العرض في أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ”تابلت“، من اختراع شاشة حماية ثورية، يمكنها تصحيح ضعف البصر لحالات الإصابة بطول النظر، أثناء استخدامها، دون الحاجة لارتداء النظارات.

وذكر موقع ”Small Caps“ الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة الأسترالية صممت النموذج الأولي من شاشاتها، والتي أطلقت عليها اسم ”EyeFy“، وذلك خصيصا للأشخاص الذين يعانون من طول النظر أو ما يعرف باسم ”قُصُوُّ البَصَرِ الشَّيخُوُخِيّ“، إذ يمكنهم استخدامها دون الحاجة للنظارة.

وصنعت شاشة ”EyeFyx“ من غلاف مادي يمكن تطبيقه على شاشة عرض كمبيوتر محمول مقاس 14 بوصة، إذ تضم تطبيقا برمجيا لضبط معدل الإخراج وفقا للوصفات الطبية المختلفة.

وتتكون شاشة ”EyeFyx“ ، من فيلم ”PET“ رقيق يعمل كعدسة بصرية واسعة النطاق، ويدعم بتقنية الطباعة الحجرية النانوية.

وتعمل العدسة مع برمجيات قادرة على تحويل الشاشة في الوقت الحقيقي بمعدل تحديث بنحو 60 إطارا في الثانية مع خسارة طفيفة في جودة الشاشة.

وقال ألفريد تشونغ الرئيس التنفيذي في نانوفيو: ”إن الشاشة تصحح بشكل فعال حالات طول النظر عبر مجموعة من الوصفات الطبية، إذ تلغي الحاجة للنظارات أثناء استخدامها“، مبينا أن تقنيتهم تم تسجيلها كبراءة اختراع في مكتب سنغافورة للملكية الفكرية (IPOS)، وذلك لحمايتها من السرقة الفكرية.

وأشار تشونغ إلى أنه يتم العمل على تطوير التقنية مع صانعي شاشات العرض الرقمي، لتقييم إمكانات إنشاء شاشة عرض مدمجة مع شاشة حماية ”EyeFyx“.

ومن المقرر إطلاق التقنية في الأسواق في النصف الثاني من العام المقبل بعد إجراء بعض التحسينات عليها.