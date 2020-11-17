استخدموا هذا التطبيق الآمن لنقل الملفات من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 5:38 مساءً

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق خدمتها المميزة عبر إطلاق تطبيق يقضي ينقل الملفات بشكل آمن من الهاتف تُعرف باسم Private Share.

وكانت الشركة قد قدمت هذا العام ميزة ذكية للمشاركة السريعة Quick Share تجعل من السهل مشاركة الملفات بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للشركة.

ووفقًا للتقارير، فإن الميزة الجديدة تستخدم تقنية البلوك تشين لتوفير تجربة نقل ملفات أكثر أمانًا.

وتستلهم الشركة هذا المفهوم من الرسائل السريعة الزوال، حيث يتحكم المرسلون في وقت انتهاء صلاحية مشاركة الملف.

وبمجرد انتهاء صلاحية المشاركة، سيتم حذف هذا الملف من جهاز المستلم، كما يمنع تطبيق Private Share أيضًا المستلمين من إعادة مشاركة الملفات والتقاط لقطة شاشة لها.

ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع المستلم من التقاط صورة للمعلومات المذكورة عبر جهاز آخر.

وبحسب التقرير، فإن ميزة Private Share تعمل بشكل مشابه لميزة المشاركة السريعة Quick Share.

ويحتاج كل من المرسل والمستلم إلى امتلاك تطبيق Private Share، وبمجرد أن يرسل المرسل طلب نقل إلى المستلم، يتم إنشاء قناة خاصة بعد قبول الطلب.

ومن المتوقع ظهور طريقة المشاركة الجديدة كواحدة من الميزات الجديدة التي تقدمها سامسونج مع تشكيلة هواتف Galaxy S21 المنتظرة.

ومن غير الواضح هل ستكون ميزة المشاركة الخاصة هذه حصرية لأحدث أجهزة سامسونج أم أنها ستطرح في النهاية عبر هواتف سامسونج الأخرى في المجموعة.

يذكر أن هذه لن تكون أول تجربة لشركة سامسونج فيما يتعلق بتقنية البلوك تشين، حيث قدم هاتف Galaxy S10 سابقًا محفظة بلوك تشين للتعامل بشكل آمن مع العملات المشفرة.

وتشير التقارير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية قد تقدم جهازًا رئيسيًا جديدًا في أوائل شهر يناير 2021، ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى رفوف المتاجر في نهاية الشهر.

وهناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها نقل الملفات بين الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك استخدام البلوتوث وتقنية الاتصال ذو المدى القريب NFC و Nearby Share والمشاركة السريعة Quick Share من سامسونج أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني للمستلم إذا لم يكن ملفًا كبيرًا.