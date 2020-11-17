تكنولوجيا: تحديث تطبيق Google Maps يقدم تفاصيل أكثر حول مواقع الإزدحام في الوقت الفعلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد لتطبيق Google Maps اليوم بمميزات جديدة لدعم المستخدمين، حيث يدعم التطبيق الآن عرض تفاصيل عن موقع الإزدحام في الوقت الفعلي من بين مميزات أخرى.

يدفع إنتشار فيروس COVID-19 جوجل لتطوير تطبيق خرائط جوجل بشكل مستمر بمجموعة من المميزات الجديدة، حيث دفعت عملاق البحث ما يصل إلى 250 ميزة خلال الفترة الماضية لتطوير التطبيق ليقدم الدعم المستخدمين بكفاءة أعلى.

وتقدم جوجل دعم خاص للمستخدمين في الكشف عن مواقع الإزدحام في الوقت الفعلي، لدعم المستخدم في الحفاظ على معايير السلامة والحماية وتفادي مواقع الإزدحام.

ومن المقرر أن تنطلق المميزات الجديدة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، كما يدعم التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS عرض تفاصيل الحالات الجديدة لفيروس COVID التي تم إكتشافها في مناطق محددة.

ويمكن من خلال ميزة تطبيق خرائط جوجل التي تظهر مواقع الإزدحام أن يتاح للمستخدمين التعرف على مواقع الإزدحام في وسائل النقل من المترو، والقطارات في الوقت الفعلي بناء على التعليقات التي يتم تسجيلها من المستخدمين.

كما تقدم جوجل لمستخدمي تطبيق خرائط جوجل في الولايات المتحدة ميزة المعاينة المبكرة للمميزات الجديدة في التطبيق.

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