- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن هاتف أخر من سلسلة Galaxy M، والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Galaxy M12، ويأتي بقدرة بطارية 7000 mAh.
تستعد العملاق الكوري لإطلاق أكثر من إصدار من سلسلة هواتف Galaxy M، وهاتف Galaxy M12 هو أحد الإصدارات المرتقب الإعلان عنها قريباً، والذي يقدم من سامسونج بأعلى قدرة في البطارية.
ولقد رصد هاتف Galaxy M12 في التسريبات اليوم بنموذج رقم SM-M127F، كما ظهر الهاتف في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد بتصميم Infinity-V في الشاشة، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
أيضاً تكشف الصور المسربة عن إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يتميز الهاتف بتصميم مزدوج من الجهة الخلفية، حيث يأتي القسم العلوي بخطوط، بينما يتميز الجزء السفلي بتصميم لامع، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم مزيد من الإختيارات في ألوان الهاتف.
كما يأتي هاتف Galaxy M12 بحجم 6.5 إنش في الشاشة، ويأتي الهاتف بقياسات 163.9 في 75.9 في 8.9مم، كما يضم الهاتف بقدرة بطارية 7000 mAh، لذا نترقب مزيد التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي قريباً.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy M12 بنتوء القطرة وبطارية بقدرة 7000 mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.