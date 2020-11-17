آبل بدأت بإختبار iPhone قابل للطي لإطلاقه على الأرجح في العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكن بداية الهواتف الذكية القابلة للطي جيدة، فقد إشتكى العديد من المستخدمين من عدة مشاكل مُتعلقة بالمتانة. ثم هناك أيضًا مشكلة السعر، فمعظم الهواتف الذكية القابلة للطي تكلف مبالغ باهظة جدًا. لقد منع ذلك تبني الهواتف الذكية القابلة للطي على نطاق أوسع.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل لا تزال مهتمة بالتقنية، ويقول تقرير جديد من UDN أن شركة آبل بصدد إختبار تصاميم لهاتف iPhone قابل للطي، وأنه من الممكن أن يتم إطلاق مثل هذا iPhone في العام 2022، وهو ما يعني بعد سنتين من الآن. نحن نشك قليلاً في هذه الإدعاءات لأن شركة آبل لم تُظهر إهتمامها بهذه التكنولوجيا في الماضي، على الأقل ليس علنًا.

هذا على عكس الشركات الأخرى مثل سامسونج التي عرضت علنًا تكنولوجيا الشاشات القابلة للطي، مما جعل من المنطقي أن تفكر الشركة في النهاية في إنشاء هاتف ذكي قابل للطي. في الواقع، لم يكن هناك أي شيء بخصوص iPhone حتى الآن من شأنه أن يوحي بإمكانية إستخدامه لتكنولوجيا الشاشات القابلة للطي أو الشاشات المرنة.

ومع ذلك، فقد رأينا العديد من براءات إختراع آبل المُتعلقة بالشاشات القابلة للطي، لذلك قد يشير ذلك إلى أن الشركة تستكشف ربما الفكرة، على الورق على الأقل. في كلتا الحالتين، سيكون من الأفضل ربما للجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.