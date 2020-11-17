أدلة جديدة تؤكد قدوم الهاتف Galaxy M42 مع بطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر سلسلة الهواتف الذكية Galaxy M Series من سامسونج ببطارياتها الضخمة، فمعظم الأجهزة الحالية تضم بطاريات بسعة 6000mAh، ولكن الهاتف Galaxy M51 ذهب إلى أبعد من ذلك بعدما حصل على بطارية بسعة 7000mAh. ووفقا لإدراجات مُختلفة، سينضم هاتف جديد إلى التشكيلة، ومرة أخرى مع بطارية قوية.

هذا الهاتف الجديد يحمل الإسم الرمزي Samsung EB-BM425ABY ومن المرجح أن يحمل إسم Galaxy M42 مع العلم بأنه ظهر في قاعدة بيانات هيئة CCC الصينية مع بطارية بسعة 6000mAh.

من الناحية الفنية، تبلغ السعة المُدرجة في قاعدة بيانات CCC نحو 5830mAh، وهذه على الأرجح هي السعة الأدنى للبطارية، وهذا ما يعني بأن السعة النموذجية للبطارية هي 6000mAh. تم المصادقة على نفس الجهاز أيضًا من قبل DEKRA و BIS.

في السابق، تم إطلاق الهاتف Galaxy M40 مع نفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy A60، ولكن لم يكن هناك وجود للهاتف Galaxy M41 حيث إكتفت سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy M51. ومع ذلك، يشير الإسم الرمزي بوضوح إلى عودة سلسلة Galaxy M4x Series، بينما تشير جميع شهادات المصادقة هذه إلى أن ذلك سيحدث قريبًا.