الهاتف OnePlus 9 يظهر أيضًا في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 875

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس رأينا الهاتف OnePlus 9 Pro يخضع لإختبارات الأداء على منصة Geekbench حيث إكتشفنا أنه يعمل بالمعالج Snapdragon 875 ويضم 8GB من الذاكرة العشوائية. كان هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي LE2117، والآن قمنا برصد الهاتف OnePlus 9 العادي تحت الإسم الرمزي LE2113 يخضع لإختبارات الأداء على نفس المنصة أيضًا.

المعلومات المُدرجة في منصة إختبارات الأداء Geekbench كشفت لنا أن الهاتف OnePlus 9 يضم أيضًا المعالج Snapdragon 875 جنبًا إلى جنب مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ويعمل مسبقًا بنظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل. الأداء في إختبار النواة الواحدة كان أقل قليلاً من OnePlus 9 Pro بحيث بلغ 1115 نقطة في حين حقق 3483 نقطة في إختبار النواة الواحدة. مرة أخرى، تعامل مع هذه الأرقام بحذر كالمعتاد لأنها تخص نماذج أولية فقط لم يتم الإنتهاء من عملية تطويرها بعد.

ووفقًا للشائعات، فينبغي أن نرى الظهور الأول لتشكيلة OnePlus 9 Series في شهر مارس من العام المقبل. ومن المتوقع أن تصل هذه التشكيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بوابات شركات الإتصالات المحلية T-Mobile و Verizon.