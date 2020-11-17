الملاك الأوائل لجهاز Playstation 5 يشتكون من عدة مشاكل في أجهزتهم

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أنه من المغري التسرع والحصول على الجهاز الأحدث الذي يصل إلى السوق، فقد يكون من الأفضل أحيانًا الإنتظار. ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من مُختلف الإختبارات التي تجريها الشركة المصنعة والوحدات الأولية التي قامت بإنشائها قبل الإستقرار على النموذج النهائي، فمن الصعب التنبؤ بسلوك الجهاز عندما يتم وضعه في أيدي آلاف المستخدمين الذين يتعاملون مع هذه الأجهزة بطرق مُختلفة، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب غير مقصودة.

يبدو أن هذا هو الحال مع بعض مستخدمي Playstation 5 الأوائل الذين يشتكون الآن من ظهور مجموعة مُختلفة من المشاكل مع أجهزتهم، مثل الأصوات العالية والصاخبة، وفي بعض الحالات تعطل أجهزتهم مما يعني في الغالب أنهم سيحتاجون لإرساله مرة أخرى لشركة Sony من أجل إصلاحه.

في البداية، إشتكى بعض المستخدمين من أن أجهزة الألعاب الخاصة بهم تُصدر طنين عالٍ. هذا أمر مثير للقلق قليلاً لأنه يعني أن درجة حرارة Playstation 5 ترتفع لدرجة أن المراوح تدور بأقصى سرعة.

تشمل المشاكل الأخرى تجمد بعض وحدات Playstation 5 مما يفرض إعادة تشغيلها، وفي حالة واحدة، دخل الجهاز إلى وضع الإصلاح حيث توقف في النهاية عن الإستجابة. إشتكى مستخدمون أخرون أيضًا من مشاكل أخرى مثل إنقطاع الإتصال بين وحدة التحكم Sony DualSense وجهاز Playstation 5 أثناء اللعب. لسنا متأكدين مما إذا كانت جميع هذه المشاكل متعلقة بالعتاد أو ما إذا كان من الممكن معالجاتها عن طريق إرسال تحديث لنظام التشغيل، لذلك سنضطر إلى إنتظار Sony للتقدم بحل مناسب.