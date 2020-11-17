Oppo تُعلن رسميًا عن نظارات الواقع المعزز Oppo AR Glass 2021 مع تصميم جميل وإمكانيات كبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، وبالضبط في حدث Oppo Inno Day 2019، كشفت شركة Oppo عن نظارات للواقع المعزز، وهذا العام عادت بإصدار مُحسن كثيرًا. في حين أن الإصدار السابق بدا وكأنه نموذج أولي لنظارات للواقع المعزز، فهذه المرة، مع Oppo AR Glass 2021، حصلنا على شيء أقرب بكثير إلى نظارات رسمية جاهزة ليتم طرحها في السوق. ليس هناك تأكيد رسمي، ولكن التصميم يُلمح لذلك.

تقول شركة Oppo أن نظارات Oppo AR Glass 2021 الجديدة تُعتبر أخف بنسبة 75 في المئة مقارنة مع الإصدار السابق، بينما يؤدي ربطها مع الهاتف Oppo Find X2 Pro عن طريق كابل USB-C to USB-C إلى تعزيز كبير في الأداء بفضل المعالج Snapdragon 865.

تعمل تكنولوجيا Birdbath Optical المُستخدمة في هذه النظارات على زيادة التباين بنسبة 53 في المئة، وإنتظام السطوع بنسبة 98 في المئة، والبكسل لكل درجة بنسبة 40 في المئة مقارنة مع الجيل السابق. هناك شاشة OLED مُدمجة بحجم 0.71 إنش، والتي ينعكس ضوءها بواسطة مطياف للعين. تحتوي نظارات Oppo AR Glass 2021 كذلك على مكبر صوت أفضل وتصميم فريد نوعه لإخراج الصوت. كل هذا يعني أنك تحصل على تجربة صوتية مميزة تشبه تجربة مشاهدة شاشة بحجم 90 إنش من مسافة 3 أمتار.

عندما تقوم بربطها مع هاتف ذكي، يمكنك التفاعل مع النظارات بإستخدام هاتفك كلوحة لمس. يمكنها أيضًا تتبع يديك وأصابعك من خلال العدسات التي تتخذ شكل عين السمكة، والتي يُمكنها التعرف على 21 علامة بيد واحدة، وأربعة علامات بإصبع واحد. هذه الكاميرات المُقترنة بكاميرا Time Of Flight تسمح بالحصول على دقة بالسنتمتر في حدود درجة واحدة.

نظارات الواقع المعزز الجديدة هذه مثالية للإستخدام في حالات مثل مشاهدة الفيديوهات العالية الدقة المخزنة محليًا أو على الإنترنت، والإستمتاع بألعاب الواقع المعزز، فضلاً عن وضع الأثاث الإفتراضي في منزلك، وإلتقاط صور الواقع المعزز مع كاميرات RGB التي تلتقط المشاهد الإفتراضية والحقيقية في وقت واحد.

سيصدر برنامج Oppo AR Developer Program في العام المقبل، وهو البرنامج الذي تأمل من خلاله شركة Oppo لتشجيع المطورين على تطوير تطبيقاتهم وألعابهم من أجل نظارات Oppo AR Glass 2021 من خلال تزويدهم بالبرمجيات والعناصر اللازمة المعروفة إختصارًا بإسم SDK، فضلا عن مجموعة من الأدوات التي من شأنها مساعدتهم في عملية التطوير.