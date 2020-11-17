شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دمية "بيبى يودا" من فيلم حرب النجوم تصل محطة الفضاء الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحضر فريق رواد الفضاء دمية "بيبي يودا" من فيلم حرب النجوم معهم على متن كبسولة Crew Dragonخلال إطلاق يوم الأحد، في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تم استخدام الدمية كمؤشر للبعثة عن "انعدام الجاذبية"، مما يؤكد أن سفينة الفضاء في المدار وتحت بيئة الجاذبية الصغرى، فعندما انفصل Crew Dragon عن صاروخ Falcon 9، تمت رؤيتها وهى تتحرك حول قمرة القيادة بينما يتم ربط رواد الفضاء الأربعة بأمان.



بيبي يودا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الإطلاق ناجحًا تمامًا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام دمية كهذه لإثبات انعدام الجاذبية في مهمة فضائية، ولكن بيبي يودا أول مرة يذهب إلى الفضاء.

عندما حلقت طائرة Boeing CST-100 Starliner برحلة تجريبية بدون طيار في ديسمبر الماضي، كانت دمية Snoopy في زي رائد فضاء على متن الطائرة.



بيبي يودا مع رواد الفضاء

وكانت مهمة يوم الأحد ناجحة، فوصل الرواد فيكتور جلوفر ، ومايكل هوبكنز، وشانون ووكر ورائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، سويشي نوجوتشي، في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة ستة أشهر.

وكانت هذه أول رحلة تشغيلية لناسا مع طاقم Crew Dragon التابع لشركة SpaceX، فبدأت وكالة الفضاء في السماح للصواريخ التجارية بنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية بدلاً من المركبات الفضائية التي تديرها الحكومة فقط، والاستعانة أيضا بالمركبات الخارجية مثل سويز الروسية لتوقف المكوك الفضائى منذ سنوات طويلة دون بدل.