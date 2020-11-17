شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول مذيعة أخبار "روبوت" بتليفزيون كوريا الجنوبية.. هل ينهى الذكاء الاصطناعى مستقبل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن أن أكثر من 85 مليون وظيفة ستكون زائدة عن الحاجة في السنوات الخمس المقبلة بسبب الآلات، ويبدو أنه لم يعد بإمكاننا إنكار التوقعات، حتى أن وظيفة مذيع الأخبار أصبحت آلية في كوريا الجنوبية الآن، حيث كشفت كوريا الجنوبية مؤخرًا عن مذيعة أخبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ووفقًا لـKorea JoongAng Daily، أصبحت قناة MBN الكورية الجنوبية تمتلك أول مذيع في البلاد ينقل الأخبار باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

وقد حولت MBN مذيعة الأخبار "كيم جو ها" إلى ذكاء اصطناعي يمكن التحكم فيه بالكامل من قبل الشركة، ويقال إن مذيعة الأخبار الافتراضية - التي يطلق عليها AI Kim - مطابقة تقريبًا لنظيرها البشري، من حيث المظهر والفروق الدقيقة وصوتها، حتى أن مزاح كيم المعتاد بقلمها أثناء تقديم التقارير والإيماءات الصغيرة الأخرى تم تقليدها بشكل كبير.

وقالت الروبوت AI Kim أنها صممت بواسطة التعلم العميق لمدة 10 ساعات من الفيديو لكيم جو ها، وتعلم تفاصيل صوتها، والطريقة التي تتحدث بها، وتعبيرات الوجه، والطريقة التي تتحرك بها شفتيها، والطريقة التي تحرك بها جسدها"وأضافت: "أنا قادرة على نقل الأخبار بالطريقة نفسها التي تقدمها المذيعة كيم جو ها".

وقال مسئول في محطة إم بي إن إن استخدام التكنولوجيا "سيمكن من توصيل الأخبار بسرعة في أوقات الطوارئ لمدة 24 ساعة دون توقف"، حسبما ذكرت صحيفة بيزواير الكورية، وفي 6 نوفمبر، أجرت كيم اختبارًا جنبًا إلى جنب مع نظيرتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أثناء بث مباشر، وألمحت في نهاية التجربة إلى أنها تأمل ألا يتم إتقان التكنولوجيا قريبًا

وفي المقطع الذي يستغرق أقل من دقيقتين، قامت كيم بقراءة بعض سطور العينة من الأخبار، وقد كررت مذيعة الأخبار بالذكاء الاصطناعي كل كلمة بشكل مثالي دون أي عوائق، فيما قالت كيم: "النطق صحيح، لكن الجزء العاطفي يبدو أقل شبهاً بالإنسان، بالطبع، يمكن لمذيعي الذكاء الاصطناعي توصيل الأخبار بشكل أسرع من البشر، لكن علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أيضًا التقاط المشاعر والعواطف، شخصيًا، سيكون الأمر أسهل إذا جاء ذلك اليوم في وقت لاحق."