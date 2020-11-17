شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه فيروسات الكمبيوتر وايه أنواعها ومتى اكتشفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد فيروسات الكمبيوتر غامضة كما كانت من قبل خاصة مع انتشار التعامل مع أجهزة الكمبيوتر بشكل يومى في كل مكان، فإن الفيروس هو نوع من البرامج الضارة التي لديها القدرة على تكرار نفسها، والذى بمجرد تنشيطها، يمكنها تثبيت نفسها على جهاز كمبيوتر، مما يؤدي إلى إصابة الكمبيوتر وتمكين الفيروس من الاستمرار في الانتشار إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى.

لا يمكن أن يكون للفيروس أي تأثير آخر على جهاز الكمبيوتر بخلاف نسخ نفسه اعتمادًا على حمولته، أو قد يتمكن تصميمه من إحداث مجموعة متنوعة من الأضرار مثل الاحتفاظ بالملفات الموجودة على الكمبيوتر للحصول على فدية لعودتها مرة أخرى، وهذا ما يسمى بـ ransomware)) أو تعطيل الويندوز أو تحويل الكمبيوتر إلى مورد للمتسللين لإجراء هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS).

ما تريد معرفته عن فيروسات الكمبيوتر

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، كانت الفيروسات موجودة منذ عقود، حيث تم إنشاء أول فيروس في عام 1971، وهي مرادفة لمفهوم البرامج الضارة لدرجة أن بعض الأشخاص يشيرون إلى أي برنامج ضار على أنه فيروس.

وعلى عكس الأنواع الأخرى من البرامج الضارة، يظل الفيروس كامنًا حتى يتم تنشيطه، فهو غير قادر على تنشيط نفسه بنفسه، وهذا يعني أنك قد تقوم عن طريق الخطأ بتنزيل فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكنه لن يفعل أي شيء حتى تقوم بتشغيل الملف أو فتح المستند المضمّن فيه.

في ذلك الوقت، يتم تنشيط رمز الفيروس، ويمكنه تنفيذ حمولته، والتي قد تتضمن سرقة كلمات المرور أو إرسال بريد إلكتروني إلى جهات الاتصال الموجودة في دفتر العناوين الخاص بك أو الاستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في هجوم فدية.

أنوع فيروسات الكمبيوتر

وهناك عدد من أنواع الفيروسات المختلفة التي يمكن أن تصاب بها، ومن المهم أن تعرف أن كل فيروس يمكن أن يؤثر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل مختلف، فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا:

• فيروس Boot sector virus: يمكن لهذا الفيروس أن يتحكم بشكل كامل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق إصابة جزء القرص الصلب الذي يحتوي على تعليمات بدء التشغيل.

• الفيروسات متعددة الأشكال: هذا النوع من الفيروسات خبيث بشكل خاص لأنه يمكن أن يغير رمزه، مما يجعل من الصعب على برامج مكافحة الفيروسات اكتشافها وإزالتها، وتعد برامج مكافحة الفيروسات الحديثة جيدة جدًا في اكتشاف الفيروسات متعددة الأشكال.

• فيروس برمجة الويب: يستهدف هذا الفيروس على وجه التحديد نقاط الضعف في متصفحات الويب، لكن الفيروس لا يبقى هناك، فيمكن تصميمه للتأثير على جميع جوانب جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

• فيروسات الماكرو: لحسن الحظ، أقل تهديدًا مما كان عليه في السابق، إذ تتم كتابة الفيروسات بلغة "الماكرو" المستخدمة لإنشاء نصوص برمجية داخل برامج مثل Microsoft Word و Excel،عندما يتم تنفيذ مستند يحتوي على ماكرو مصاب، يمكن أن يؤدي العديد من الأشياء الضارة إلى جهاز الكمبيوتر.