شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقة منتجات "آبل" من سيارة شحن فى بريطانيا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح ضباط الشرطة في إنجلترا تحقيقا حول عملية سرقة لمنتجات "آبل" بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من شاحنة، بعد أن تم تقييد السائق وحارس الأمن، حيث استهدف اللصوص سائق شاحنة على الطريق السريع "M1 "في نورثهامبتونشاير، اليوم الثلاثاء، وتبين أن الشاحنة تعود ملكيتها إلى شركة "آبل" الشهيرة وبلغت قيمة المسروقات 5 ملايين جنيه استرليني، نقلا عن موقع "ديلي ميل" البريطانى.

ووفقا لتقرير الشرطة جاء فيه: "سرق اللصوص الشاحنة وقادوها إلى إلدون كلوز في كريك، حيث تمكنوا من نقل المقطورة إلى شاحنة كانت في انتظارهم وانطلقوا بعد عملية السرقة، تاركين سائق الشاحنة ورجل من أمن الشركة مقيدين بمفردهم"، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع المصدر، "تم العثور على الشاحنة عبر حدود المقاطعة في لوترورث، وارويكشاير، حيث يعتقد أن اللصوص نقلوا 48 قطعة من منتجات Apple إلى سيارة ثالثة"، ونقلا عن موقع "ديلي ميل: الذي يواكب عملية السرقة التي تمت اليوم، قال المصدر إن:" يود الضباط التحدث إلى أي شخص قد يكون قد رأى عددا من المركبات على الطريق المنحدر عند تقاطع معبر 18 بين الأوقات المحددة التي تمت فيها عملية السرقة، والتي ربما بدت في غير مكانها".

ويتابع الموقع، قوله عن الشرطة في المدينة إنهم :" يرغبون في التحدث إلى أي شخص قد يكون قد عرض عليه أي من منتجات ابل للبيع في ظروف غير عادية، أو يعرف أي شخص يبيع هذه العناصر بأسعار منخفضة التكلفة".

جدير بالذكر، ان رفعت مجموعة من النشطاء فى أوروبا، خاصة من ألمانيا وإسبانيا والنمسا، دعاوى قضائية على "آبل" عملاق التكنولوجيا الأمريكى بتهمة انتهاك حماية البيانات ووصفوها بأداة التتبع عبر الإنترنت، حسبما قالت صحيفة "ميلينيو" الإسبانية، وأشارت الصحيفة إلى أن شركة آبل ردت بشكل قاطع على مزاعم مجموعة نويب للنشطاء النمساويين بأن أداة التتبع عبر الإنترنت على هواتفهم تنتهك القانون الأوروبي.