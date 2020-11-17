تكنولوجيا: Oppo تعلن عن نظارة AR Glass 2021 في مؤتمر Inno Day

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo خلال الحدث الذي عقد اليوم عن نظارة الواقع المعزز AR Glass 2021 التي تأتي بتحسينات في التصميم عن إصدار العام الماضي.

انطلق مؤتمر Oppo Inno Day اليوم بإصدار جديد من نظارات الواقع المعزز، حيث تأتي Oppo AR Glass 2021 بتصميم يحاكي النظارات العصرية، مع وزن أخف من الإصدار السابق بنسبة 75%، كما تدعم الإتصال بهاتف Find X2 Pro المميز برقاقة Snapdragon 865 عبر محول USB-C إلى USB-C، لدعم النظارة بآداء أكثر كفاءة.

كما تتميز النظارات بمعالجة بصرية بفضل تقنية Birdbath التي تعمل على زيادة التباين بنسبة 53%، مع دعم سطوع موحد في النظارة أفضل بنسبة 98%، وأفضل لكل بيكسل بنسبة 40% مقارنة بإصدار العام الماضي.

وتتميز نظارة AR Glass 2021 بشاشة OLED مدمجة بحجم 0.71 إنش، كما تأتي النظارة بمكبر صوتي مخصص بمدى طويل، كما يتميز تصميم النظارة بتقنية صوتية فريدة للتجويف الخلفي المفتوح تقريباً، حيث يمكن للمستخدم أن يتمتع مع هذا التصميم بتجربة مشاهدة تحاكي شاشة بحجم 90 إنش لتجربة أقرب للمسرح المنزلي.

أيضاً يمكن لنظارة AR Glass 2021 الإقتران بالهاتف الذكية لتقدم للمستخدم ميزة التفاعل في الواقع المعزز بإستخدام الهاتف الذي سيعمل كلوحة لمس، كما يمكن للمستخدم تتبع حركة اليد والأصابع بواسطة عدسات fisheye التي يمكن أن تدعم إدراك 21 علامة باليد والأصابع.

كما تقترن الكاميرة السابقة بكاميرة ToF والتي تدعم الرؤية والعرض بشكل أوضح وأكثر دقة من مسافة سنتيمر عند درجة واحدة، ويمكن لنظارة الواقع المعزز أن تدعم عرض محتوى الفيديو بتجربة تحاكي المسرح المنزلي، أو الألعاب، أو تحريك ووضع الأثاث في المنزل بشكل إفتراضي.

أيضاً يمكن أن تدعم إلتقاط صور AR من خلال كاميرات RGB تدعم إلتقاط صور للواقع والعالم الإفتراضي في نفس الوقت، ومن المقرر أن تقدم Oppo برنامج Oppo AR العام المقبل مع أدوات تدعم المطوريين لإنشاء المحتوى.

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