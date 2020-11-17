سامسونغ تنتج عقارات لعلاج فيروس كورونا!

وأعلنت صحيفة "ذي كوريا هيرالد" إنه بموجب هذه الاتفاقية من المقرر أن تتكفل "سامسونغ بايولوجيكس" بتوفير الجسم المضاد التحقيقي لشركة "إلي ليلي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تصريحًا للاستخدام الطارئ للعلاج التجريبي بالأجسام المضادة، والذي يستخدم لعلاج الإصابات الخفيفة والمعتدلة لكورنا لدى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.
وتم إنشاء "سامسونغ بايولوجيكس" العام 2011 وهي وحدة أدوية بيولوجية تابعة لمجموعة "سامسونغ" الأكبر في كوريا الجنوبية.
ولديها ثلاثة مصانع في إنتشون (كوريا الجنوبية) ويمكنها إنتاج 362000 لترًا من البدائل الحيوية سنويًا، وهو الإنتاج الحيوي الأكبر حجما في العالم.
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