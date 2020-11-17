شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد سماح فيس بوك للمستخدمين في مصر تحقيق ربح.. كيف تصبح صفحتك مؤهلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسع فيس بوك نطاق الإعلانات ضمن بث الفيديوهات إلى مصر والعراق والمغرب إضافة إلى 45 بلدًا يتوفر فيها برنامج in-steam بالفعل، ويمكن للصفحات المؤهلة في هذه البلدان الانضمام إلى البرنامج والبدء في تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو المؤهلة.

الدول واللغات التى تدعم عرض الإعلانات في بث الفيديوهات

تتيح فيس بوك عرض الإعلانات أثناء البث لمنشئي المحتوى فقط للصفحات التي تنشر مقاطع فيديو بلغات وبلدان معينة، وللمساعدة في تسهيل مراجعة أمان العلامة التجارية بلغة الفيديو الخاص بالمستخدم، يوصي فيس بوك بتحديد لغة الفيديو عند تحميله على فيس بوك، وإذا كان الفيديو بلغات متعددة، فيجب تحديد لغة الصوت الأساسي، ومع ذلك، قد لا تكون مقاطع الفيديو التي تتضمن لغات متعددة مؤهلة لتحقيق الدخل.

اللغات التى تدعم تحقيق الدخل:

العربية.

البنغالية.

الإنجليزية.

الفرنسية.

الألمانية.

الهندية.

الإيطالية.

الإندونيسية.

الكانادا.

الكورية.

لغة الملايو.

المالايالامية.

الماندرين.

الماراثى.

البرتغالية.

البنجابية.

الإسبانية.

السويدية.

التاغالوغية.

التاميل.

التيلجوية.

التايلاندية.

اللغة التركية.

- الدول التى يمكن داخلها تحقيق الدخل:

مصر.

الأرجنتين.

أستراليا.

النمسا.

بنجلاديش.

بلجيكا.

بوليفيا.

البرازيل.

كندا.

تشيلي.

كولومبيا.

الدنمارك.

جمهورية الدومنيكان.

الاكوادور.

السلفادور.

فرنسا.

ألمانيا.

غواتيمالا.

هندوراس.

هونج كونج.

الهند.

إندونيسيا.

العراق.

أيرلندا.

إيطاليا.

الأردن.

ماليزيا.

المكسيك.

المغرب.

نيوزيلاندا.

النرويج.

بيرو.

بولندا.

البرتغال.

سنغافورة.

جنوب أفريقيا.

كوريا الجنوبية.

إسبانيا.

السويد.

سويسرا.

تايوان.

تايلاند.

هولندا.

الفلبين.

تركيا.

المملكة العربية السعودية.

الإمارات العربية المتحدة.

المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية.

- هل أنت مؤهل لعرض الإعلانات أثناء البث

لمعرفة ما إذا كان يمكنك استخدام الإعلانات ضمن البث في مقاطع الفيديو الخاصة بك، تحقق من أهلية صفحتك، حيث أن الإعلانات ضمن البث متاحة فقط للصفحات التي تنشر مقاطع فيديو بلغات وبلدان معينة.

لكن هناك مجموعة من الشروط وهي:

يجب أن تجتاز سياسات تحقيق الدخل للشركاء في فيس بوك وتظل ملتزمًا بها.

- يجب عليك النشر من صفحة (وليس ملف تعريف) بها ما لا يقل عن 10000 متابع.

- يجب أن تحصل على 30 ألف مشاهدة لمدة دقيقة واحدة، لمقاطع الفيديو التى مدتها 3 دقائق على الأقل في آخر 60 يومًا.

- يجب ألا يقل عمر مالك الصفحة عن 18 عامًا.

- يجب أن يعيش مالك الصفحة في بلد مؤهل للإعلانات ضمن البث.

كيفية التحقق من أهليتك لتحقيق الدخل:

- انتقل إلى Creator Studio.

- اضغط فوق Monetization >ثم Policy Issues في القائمة على الجانب الأيمن لمراجعة حالة تحقيق الدخل في صفحتك.

التحقق من أهلية الإعلانات ضمن البث:

- انتقل إلى Creator Studio.

- انقر بعد سماح فيس بوك للمستخدمين في مصر تحقيق ربح .. كيف تصبح صفحتك مؤهلة

* ملاحظات هامة:

يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن تحقيق الدخل أثناء البث يدعم المحتوى الذي تقل مدته عن 3 دقائق، إلا أنه يجب تلبية المتطلبات المتعلقة بنشر محتوى فيديو مدته 3 دقائق لتضمين إعلانات ضمن البث في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

- إذا لم تتم الموافقة على صفحتك للإعلانات ضمن البث، فراجع أفضل ممارسات الأهلية للإعلانات ضمن البث.