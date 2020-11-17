تكنولوجيا: مراجعة للعبة Sackboy: A Big Adventure على PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني لعبة جديدة تسمى Sackboy: A Big Adventure على جهاز PlayStation 5 الجديد، وهي تابعة لمنصة LittleBigPlanet الخاصة بألعاب الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Media Molecule. وقد تم تطوير اللعبة بواسطة Sumo Digital، وهو نفس الأستوديو الذي عمل على LittleBigPlanet 3، إذ يقوم بتطوير منصة ثلاثية الأبعاد جديدة.

إليكم مراجعة سريعة للعبة Sackboy: A Big Adventure على PS5:

تدور اللعبة حول شخصية Sackboy والذي تتمثل تحركاته في القفز مثل لعبة Super Mario 3D World أو Crash Bandicoot ولكن بطريقة أكثر تطورًا. وتقدم لنا اللعبة مجموعة جديدة من الشخصيات الزاهية والتي تم تسجيل أصواتها بالاستعانة ببعض المشاهير البريطانيين مثل Dawn French و Stephen Fry و Richard E Grant.

تتمثل مهمة Sackboy في مواجهة Vex الشرير الذي أفسد Craftworld، وخلال المهمات ستساعدك شخصية Scarlet، كما ستلتقي بمجموعة من الشخصيات الغريبة على طول الطريق.

تحتفظ اللعبة بالفنون والحرف اليدوية الموجودة بـ LittleBigPlanet، وهناك تفاصيل مرئية رائعة في العديد من المراحل، مثل الملصقات وقصاصات اللافتات الكرتونية المرسومة وكرات الغزل. يمكنك رؤية خصلات صغيرة من الخيوط المهترئة على حافة رأس Sackboy، بينما تظهر الشعاب المرجانية الصوفية بشكل ناعم. والمثير هو أن مؤثرات عمق المجال تعطي مظهرًا لامعًا حقًا؛ إذ يبدو الأمر وكأنك تشاهد عرضًا مذهلًا على مسرح العرائس.

ويمتلك Sackboy مجموعة متنوعة من الحركات في ترسانته، بما في ذلك القدرة على اللكم والقفز والدحرجة والمزيد. ومثل ألعاب LittleBigPlanet، فإن قفزة Sackboy عبارة عن طفوًا قليلًا بضغطة زر كاملة، في حين أن قدرة الرفرفة تمنحك المزيد من التحكم في وقت وكيفية الهبوط.

ويقدم كل جزء من كل مرحلة تحديًا جديدًا، مما يعطيك تجارب جديدة. هناك بعض المناطق الواضحة والمباشرة، بينما هناك مناطق أخرى مستقلة بذاتها، وفي بعض المراحل سيتعين عليك البحث عن مجموعة من المفاتيح المخفية في مناطق ضخمة، بعضها مبني حول العناصر التي تجدها في بداية كل مستوى، مثل الـ boomerang الذي يسمح لك بضرب الأعداء وجمع العناصر من بعيد، أو الأحذية المضادة للجاذبية والتي تتيح لك الطفو لفترة طويلة من الوقت.

وفي حين أن التصميم المرئي غير ملهم بشكل عام، إلا أن المؤثرات الفنية نفسها تُظهر القدرات التقنية الرائعة لجهاز PlayStation 5. إذ أن المراحل الساطعة والزاهية والمليئة بالليزر وجميع أنواع الأجزاء المتحركة، تعطيك تجربة بصرية استثنائية بدقة 4K. كما أن حركات الكاميرا المنسوجة برشاقة تبدو سلسة بشكل ملحوظ، مثل لمعان الليزر والأسطح المعدنية.

كما تساهم المؤثرات الصوتية والموسيقى التصورية بشكل كبير في جعل تجربتك استثنائية على اللعبة، ففي كل مرحلة ستتمتع بأغنيات جذابة ومرحة تشعرك بالحماس أكثر أثناء اللعب، وبعض من هذه الأغاني هي من نوع أغاني البوب الكلاسيكية التي قد تتعرف عليها.

وكل مدى، تصبح اللعبة أكثر صعوبة، وكلما زاد عدد اللاعبين، زادت التحديات. وهناك بعض المراحل التي تتطلب اللعب الجماعي، والتي تتميز بألغاز تتطلب قدرًا معينًا من التنسيق. ولكن من الجدير بالذكر أن اللعبة لا تدعم اللعب عبر الإنترنت حاليًا، ولكن وفقًا لسوني، سيتم طرح إمكانية اللعب متعدد اللاعبين عبر الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام.

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0.00 تعتبر لعبة Sackboy: A Big Adventure لعبة مليئة بالحماس والمتعة والتحديات التي ستجعلك بلا شك تنجذب إليها، فهي تمنحك تجربة رائعة على جهاز PlayStation 5 الجديد. وعلى الرغم من أن اللعب عبر الإنترنت غير متاح حاليًا، إلا أنك لن تشعر بأي نوع من أنواع الملل إذا قمت باللعب مفردك بدون إنترنت. ومع ذلك، سيكون هناك دعم للعب على الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام. إذا كنت تبحث عن تجربة مشرقة لبدء رحلتك على PS5، فإن لعبة Sackboy: A Big Adventure بلا شك هي الاختيار الأمثل. 8.5/10 الإيجابيات مراحل ذكية ومتنوعة

موسيقى تصورية جذابة

مؤثرات مرئية رائعة

سهلة اللعب والتحكم السلبيات لا يوجد إمكانية للعب عبر الإنترنت حتى الآن

بها بعض المراحل الغير ضرورية

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