تكنولوجيا: Oppo تكشف عن نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير يعرف بهاتف Oppo X 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo خلال فعاليات مؤتمرها السنوي Inno Day عن نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير والذي يعرف بهاتف Oppo X 2021.

ينطلق حدث Oppo Inno Day سنوياً بالجديد من تقنيات الشركة، ولا يختلف هذا العام أيضاً حيث إستعرضت الشركة رؤيتها في تصميم الهاتف المميز بشاشة قابلة للتدوير.

ويتميز هاتف Oppo X 2021 القابل للتدوير بحجم شاشة متغير بين 6.7 و 7.4 إنش، وهي من المميزات التي يمكن أن تدعم المطوريين والمستخدمين بشكل أفضل، حيث إستعرضت Oppo إمكانية النقر عل رابط لمحتوى الفيديو على سبيل المثال، حيث يتم ضبط نسبة عرض الشاشة إلى الإرتفاع وفقاً لمحتوى الفيديو.

وتأتي الشاشة في نموذج الهاتف القابل للتدوير بحجم 6.7 إنش وهي شاشة OLED، ويدعم هذه الشاشة لوحات بتصميم أكثر قوة إلى أسفل الشاشة الرئيسية والتي تتميز بتصميم نحيف يصل إلى سماكة 0.1مم، بينما تأتي الطبقة الخارجية للشاشة بتصميم من البلاستيك وفقاً للتوقعات.

ويدعم تدوير الشاشة محركات في الجزء السفلي، لتحقق في النهاية شاشة قابلة للتدوير بدون أي تجعد في الشاشة، لذا فإن هذا التصميم يعالج مشكلة طي الشاشة في الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تظهر موقع طي الشاشة بتجعد حتى الآن، بينما تعمل المحركات على التحكم في حجم الشاشة لتوزع العرض في النهاية إلى قسمين متساوين.

كما يتميز تصميم Oppo X 2021 القابل للتدوير بإطار ديناميكي، حيث يضم إطار ثابت وأخر متحرك، كما تأتي الشاشة بطبقة من الألواح المعدنية التي تقدم تصميم أكثر كفاءة في دعم الهاتف وتفادي تلف الشاشة.

يذكر أن Oppo لم تؤكد على دخول هاتف Oppo X 2021 لمرحلة الإنتاج الضخم، أيضاً من المتوقع أن يتم إجراء بعض التغييرات على تصميم الهاتف عند إنتقالة لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

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