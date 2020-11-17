Oppo تزيح الستار رسميًا عن هاتف نموذجي يضم شاشة قابلة للف تحت إسم Oppo X 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - Oppo ليست غريبة على تغيير الوضع الراهن لتصميم الهواتف الذكية. في العام 2013، قامت الشركة الصينية بالكشف عن الهاتف Oppo N1 الذي كان أول هاتف ذكي يضم كاميرا قابلة للدوران، وبعد ذلك تم إطلاق الهاتف Oppo Find X في العام 2018 الذي كان أول هاتف ذكي خالي من القطع أو الثقب على مستوى الشاشة بفضل الكاميرا القابلة للسحب. الآن تعيد الشركة تحديد المعايير مرة أخرى من خلال الكشف عن الهاتف النموذجي Oppo X 2021 القابل للف.

يتمثل العامل الأكثر إبهارًا في هذا الجهاز في أنه لا يحتوي على حجم شاشة ثابت حيث يمكن ضبطه بين 6.7 إنش و 7.4 إنش مما يوفر فرصًا جديدة للمطورين والمستخدمين على حد سواء. قدمت شركة Oppo مثالاً حيث تم النقر على رابط فيديو مما أدى بعد ذلك إلى ضبط الشاشة لنسبة العرض والإرتفاع المناسبة من تلقاء نفسها.

يبلغ حجم الشاشة في شكلها الأساسي 6.7 إنش. هي عبارة عن شاشة OLED مُزودة بطبقة Warp Track التي تمنحها المزيد من القوة، فجزء منها يقع أسفل الشاشة الفعلية ويبلغ سمكها 0.1 ملمتر فقط في أنحف نقطة. لم نحصل على تفاصيل محددة عن المادة الفعلية الموجودة على الطبقة الخارجية للشاشة ولكن يُفترض أن تكون من البلاستيك.

بفضل محركات التدوير المُزدوجة الموجودة أسفل الشاشة، تمكنت شركة Oppo من تقديم شاشة خالية من التجاعيد، وهو شيء ما زالت الهواتف القابلة للطي الحالية تُحاول التغلب عليه. يمكن لهذه المحركات إرجاع الشاشة وتمديدها بالتساوي على كلا النصفين.

يتميز الهاتف Oppo X 2021 أيضًا بإطار ديناميكي يتضمن إطارًا ثابتًا وإطارًا متحرك في الأعلى. يُساعد تصميم 2 في 1 في عدم وجود فجوات مما يمنع الشاشة من التلف بفضل طبقات الدعم المعدنية الموجودة أسفل الشاشة.

لا توجد خطط فعلية لإطلاق الهاتف Oppo X 2021 ولكننا نتطلع لرؤية هذا الهاتف في السوق قريبًا. في الواقع، من المحتمل ألا يتم إطلاق الهاتف في شكله الحالي. ومع ذلك، فنحن بالتأكيد سنراقب الوضع لمعرفة الأجهزة التي ستصل إلى السوق والتي ستستفيد من هذه التكنولوجيا.