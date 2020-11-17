آبل قد يكون لديها إعلان أخير في الشتاء المقبل إستعدادًا لموسم العطلات

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال العام 2020 بأكمله تقريبًا، سمعنا أن شركة آبل لديها بعض الملحقات الجديدة التي تعتزم إطلاقها في السوق قريبًا تشمل سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Studio، وأيضًا مُلحق التعقب AirTags. لم يتم الإعلان عن أي من هذين الجهازين حتى الآن، بما في ذلك في المؤتمر الذي أعلنت فيه الشركة عن هواتف iPhone 12 Series الجديدة وأولى حواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1 الجديد كليًا، لذا فإن السؤال هو متى ستظهر هذه الملحقات بشكل رسمي؟

إتضح أن ذلك سيحدث في فصل الشتاء على الأرجح. هذا وفقًا للمسرب البارز

You'll get a Christmas surprise from Apple（PS：Winter exclusive、good for winter） — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

والذي يحظى بسجل رائع عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بمنتجات آبل القادمة. ووفقا لتغريدته الأخيرة، فمن المتوقع أن تعقد شركة آبل حدثًا أخيرًا هذا الشتاء بالتزامن مع موسم العطلات في البلدان الغربية.

لم يذكر @L0vetodream ما الذي سيتم الإعلان عنه، ولكن نظرًا لأنه تم الإعلان عن الإصدارات الأحدث من iPad و iPhone و Mac، فنحن نتوقع أن تقوم آبل بالكشف عن الملحقات التي سمعنا عنها والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. لسنا متأكدين مما إذا كانت آبل تخطط لإستضافة حدث إفتراضي آخر من أجل هذه الملحقات فقط، أو ما إذا كانت ستُعلن عنها ببساطة من خلال بيان صحفي، ولكن في كلتا الحالتين سنضطر إلى الإنتظار، ولكن حتى ذلك الحين يُرجى التعامل مع كل ما قيل أعلاه بأقل قدر من الحماسة.