آبل قد يكون لديها إعلان أخير في الشتاء المقبل إستعدادًا لموسم العطلات

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال العام 2020 بأكمله تقريبًا، سمعنا أن شركة آبل لديها بعض الملحقات الجديدة التي تعتزم إطلاقها في السوق قريبًا تشمل سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Studio، وأيضًا مُلحق التعقب AirTags. لم يتم الإعلان عن أي من هذين الجهازين حتى الآن، بما في ذلك في المؤتمر الذي أعلنت فيه الشركة عن هواتف iPhone 12 Series الجديدة وأولى حواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1 الجديد كليًا، لذا فإن السؤال هو متى ستظهر هذه الملحقات بشكل رسمي؟

إتضح أن ذلك سيحدث في فصل الشتاء على الأرجح. هذا وفقًا للمسرب البارز

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter)