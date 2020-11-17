شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" تتعاقد مع هاكر مشهور لتعزيز أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ”تويتر“، صاحبة تطبيق التدوينات القصيرة الأشهر في العالم، مساء الاثنين التعاقد مع الهاكر الشهير بيتر زاتكو المعروف على نطاق واسع باسم (Mudge)، كرئيس للأمن في الشبكة الاجتماعية.

وقال الهاكر "أنا متحمس للانضمام إلى الفريق التنفيذي لتويتر... سأبذل قصارى جهدي".

ويأتي هذا القرار في وقت تتعرض فيه تويتر باستمرار للاختراق، ما وصل إلى الولوج إلى حسابات مشاهير والنشر من خلالها بواسطة القراصنة.

وهذه ليست الوظيفة الأولى للهاكر الشهير مع شركة تقنية كبيرة، فقد سبق وعمل في شركة الدفع عبر الإنترنت "سترايب" و"جوجل" وحتى لصالح وزارة الدفاع الأمريكية في وكالة أبحاث ومشاريع الدفاع المتقدم.