شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر يابانى يخصص "روبوت" لمراقبة ارتداء الكمامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص أحد المتاجر اليابانية روبوتا للتأكد من التزام الزبائن بوضع أقنعة الوجه، بينما تستعد الدولة لموجة محتملة من فيروس كورونا، ويسمى الروبوت "Robovie" وطوره المعهد الدولي لبحوث الاتصالات المتقدمة في كيوتو، وهو قادر على تحديد الأشخاص غير المرتدين للأقنعة، ويطلب منهم بشكل مهذب أن يغطوا وجوههم.



الروبوت

بدأت تجربة Robovie الأسبوع الماضي في متجر نادي سيريزو أوساكا، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الحالى، والذى يمكنه التدخل لتنظيم عملية التباعد الاجتماعى داخل المتجر أثناء الوقوف فى طابور الدفع، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



الروبوت Robovie

ويأمل مطورو Robovieالذين يقفون وراء مجموعة من الابتكارات الروبوتية، أن تقلل التجربة من التلامس الوثيق بين المتسوقين والموظفين، بالإضافة إلى أنهم يعتقدون أن معظم الناس سيشعرون بإحراج أقل عندما يطلب منهم تغطية وجوههم من قبل روبوت بدلا من أى بشرى.

تم تجهيز الروبوت بمعلومات محملة مسبقا حول تصميم المتجر، وهو يستخدم كاميرا وأجهزة استشعار لمراقبة تحركات الأشخاص، وأجهزة ليزر لقياس المسافة بينهم. وعندما يكتشف الروبوت أنه لا يوجد التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع؛ وهو إجراء وقائي مقبول بشكل عام في اليابان، ويقوم بتوجيه العملاء في جميع أنحاء المتجر.

ومن ناحية أخرى كانت استعانت بلدة تاكيكاوا الواقعة في جزيرة هوكايدو الشمالية بزوج من الروبوتات بعد العثور على الدببة في بعض الأحياء في سبتمبر، وذلك في محاولة لإخافة الدببة البرية التي كانت تهاجم مقرًا محليًا، ومنعهم من مهاجمة السكان، حيث قال مسئولو المدينة إنه لم تكن هناك مواجهات مع الدببة منذ نشرهم الروبوتات كحراس بعيون حمراء مخيفة.